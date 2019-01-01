П'яний лучанин розігрівав їжу і підпалив квартиру. ФОТО





Інцидент трапився на вулиці Кравчука, 24 близько 17 години 25 квітня, - пишуть



Пожежників викликали занепокоєні сусіди, які почули запах диму.



Приїхавши, рятувальники через вікно дісталися квартири. Зайшовши до кімнати, вони помітили господаря, який спав у задимленій кімнаті.



За попередньою інформацією, він у стані алкогольного сп'яніння розігрівав їжу і заснув.



Зі слів медиків, які прибули на мсіце події, чоловіка привели до тями, його стан стабільний, він не постраждав, проте його доправили до Луцької міської клінічної лікарні.



Тим часом пожежники ліквідували загоряння.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через необережність господаря загорілася квартира.Інцидент трапився на вулиці Кравчука, 24 близько 17 години 25 квітня, - пишуть Волинські Новини Пожежників викликали занепокоєні сусіди, які почули запах диму.Приїхавши, рятувальники через вікно дісталися квартири. Зайшовши до кімнати, вони помітили господаря, який спав у задимленій кімнаті.За попередньою інформацією, він у стані алкогольного сп'яніння розігрівав їжу і заснув.Зі слів медиків, які прибули на мсіце події, чоловіка привели до тями, його стан стабільний, він не постраждав, проте його доправили до Луцької міської клінічної лікарні.Тим часом пожежники ліквідували загоряння.

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