«Гаряча» пора для пожежників на Волині: люди масово палять суху траву

На Волині минулої доби рятувальники ліквідували 6 пожеж сухої трави.Так, о 8:07 у Ковелі на вулиці Варшавській горіла суха трава та чагарники на площі 0,3 га, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Також в селі Клепачів Ківерцівського району горіла суха трава та чагарники на площі 1,5 га.Поблизу села Дуліби Турійського району горів самосів на площі 0,4 га.А о 19:35 в селі В'язівно Любешівського району на урочищі Гальове виникло загорання сухої трави на площі 3 га. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем не встановленої особи.Вночі у місті Рожище горіла суха трава на площі 0,2 га. Ймовірна причина цих пожеж – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Всі загорання ліквідовали.