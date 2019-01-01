«Гаряча» пора для пожежників на Волині: люди масово палять суху траву
Сьогодні, 18:05
На Волині минулої доби рятувальники ліквідували 6 пожеж сухої трави.
Так, о 8:07 у Ковелі на вулиці Варшавській горіла суха трава та чагарники на площі 0,3 га, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Також в селі Клепачів Ківерцівського району горіла суха трава та чагарники на площі 1,5 га.
Поблизу села Дуліби Турійського району горів самосів на площі 0,4 га.
А о 19:35 в селі В'язівно Любешівського району на урочищі Гальове виникло загорання сухої трави на площі 3 га. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем не встановленої особи.
Вночі у місті Рожище горіла суха трава на площі 0,2 га. Ймовірна причина цих пожеж – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Всі загорання ліквідовали.
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Так, о 8:07 у Ковелі на вулиці Варшавській горіла суха трава та чагарники на площі 0,3 га, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Також в селі Клепачів Ківерцівського району горіла суха трава та чагарники на площі 1,5 га.
Поблизу села Дуліби Турійського району горів самосів на площі 0,4 га.
А о 19:35 в селі В'язівно Любешівського району на урочищі Гальове виникло загорання сухої трави на площі 3 га. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем не встановленої особи.
Вночі у місті Рожище горіла суха трава на площі 0,2 га. Ймовірна причина цих пожеж – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Всі загорання ліквідовали.
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