Чому кролик – символ Великодня





Він прийшов із німецьких народних легенд. У Німеччині діти залишали на Великдень гнізда з капелюхів, і чекали в подарунок різнокольорові яйця, - пишуть



Причому в різних землях це робили різні тварини: у Гессені – лисиця, а в Баварії – зозуля.



Проте з часом кролик витіснив інших казкових тварин і став єдиним символом у всіх німецькомовних країнах.



Крім того, кролик вважався священною твариною германської богині Еостри, від імені якої походить слово Великдень в англійській і німецькій мовах.



А стародавні кельти та скандинави вважали кролика символом богині-матері.



Остаточно героєм казкового фольклору великодній кролик став наприкінці 19 і на початку 20 століття. Вважається, що він приносить кольорові яйця і солодощі дітям, які добре поводилися.



Крім того, на Великдень багато людей одягаються у костюм кролика і дарують подарунки перехожим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кролика часто називають одним із символів Великодня.Він прийшов із німецьких народних легенд. У Німеччині діти залишали на Великдень гнізда з капелюхів, і чекали в подарунок різнокольорові яйця, - пишуть Факти Причому в різних землях це робили різні тварини: у Гессені – лисиця, а в Баварії – зозуля.Проте з часом кролик витіснив інших казкових тварин і став єдиним символом у всіх німецькомовних країнах.Крім того, кролик вважався священною твариною германської богині Еостри, від імені якої походить слово Великдень в англійській і німецькій мовах.А стародавні кельти та скандинави вважали кролика символом богині-матері.Остаточно героєм казкового фольклору великодній кролик став наприкінці 19 і на початку 20 століття. Вважається, що він приносить кольорові яйця і солодощі дітям, які добре поводилися.Крім того, на Великдень багато людей одягаються у костюм кролика і дарують подарунки перехожим.

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