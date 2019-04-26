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Чому кролик – символ Великодня

Чому кролик – символ Великодня
Кролика часто називають одним із символів Великодня.

Він прийшов із німецьких народних легенд. У Німеччині діти залишали на Великдень гнізда з капелюхів, і чекали в подарунок різнокольорові яйця, - пишуть Факти.

Причому в різних землях це робили різні тварини: у Гессені – лисиця, а в Баварії – зозуля.

Проте з часом кролик витіснив інших казкових тварин і став єдиним символом у всіх німецькомовних країнах.

Крім того, кролик вважався священною твариною германської богині Еостри, від імені якої походить слово Великдень в англійській і німецькій мовах.

А стародавні кельти та скандинави вважали кролика символом богині-матері.

Остаточно героєм казкового фольклору великодній кролик став наприкінці 19 і на початку 20 століття. Вважається, що він приносить кольорові яйця і солодощі дітям, які добре поводилися.

Крім того, на Великдень багато людей одягаються у костюм кролика і дарують подарунки перехожим.

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Теги: кролик, Пасха, історія, символ
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