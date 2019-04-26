Чому кролик – символ Великодня
Сьогодні, 03:38
Кролика часто називають одним із символів Великодня.
Він прийшов із німецьких народних легенд. У Німеччині діти залишали на Великдень гнізда з капелюхів, і чекали в подарунок різнокольорові яйця, - пишуть Факти.
Причому в різних землях це робили різні тварини: у Гессені – лисиця, а в Баварії – зозуля.
Проте з часом кролик витіснив інших казкових тварин і став єдиним символом у всіх німецькомовних країнах.
Крім того, кролик вважався священною твариною германської богині Еостри, від імені якої походить слово Великдень в англійській і німецькій мовах.
А стародавні кельти та скандинави вважали кролика символом богині-матері.
Остаточно героєм казкового фольклору великодній кролик став наприкінці 19 і на початку 20 століття. Вважається, що він приносить кольорові яйця і солодощі дітям, які добре поводилися.
Крім того, на Великдень багато людей одягаються у костюм кролика і дарують подарунки перехожим.
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Він прийшов із німецьких народних легенд. У Німеччині діти залишали на Великдень гнізда з капелюхів, і чекали в подарунок різнокольорові яйця, - пишуть Факти.
Причому в різних землях це робили різні тварини: у Гессені – лисиця, а в Баварії – зозуля.
Проте з часом кролик витіснив інших казкових тварин і став єдиним символом у всіх німецькомовних країнах.
Крім того, кролик вважався священною твариною германської богині Еостри, від імені якої походить слово Великдень в англійській і німецькій мовах.
А стародавні кельти та скандинави вважали кролика символом богині-матері.
Остаточно героєм казкового фольклору великодній кролик став наприкінці 19 і на початку 20 століття. Вважається, що він приносить кольорові яйця і солодощі дітям, які добре поводилися.
Крім того, на Великдень багато людей одягаються у костюм кролика і дарують подарунки перехожим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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