«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату
Сьогодні, 14:01
У селі Жидичин прихильники УПЦ (МП) святитимуть паску у збудованому своїми руками приміщенні.
Про це написав священик Роман Гелета на своїй сторінці у Facebook.
«Після Вербної Неділі кожен з нас по-особливому готується до Страстного тижня та до свята свят - Пасхи. І наша православна сім'я, як Ной, побудували свій невеличкий ковчег, щоб в ньому спасатися. Спаси Господи всіх, хто долучився до будівництва - куточка Раю на землі», - написав він.
Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета (батько Романа Гелети) відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які грілися біля вогнища, охороняючи храм.
Напередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.
Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин першою юридично перейшла до Православної церкви України.
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Про це написав священик Роман Гелета на своїй сторінці у Facebook.
«Після Вербної Неділі кожен з нас по-особливому готується до Страстного тижня та до свята свят - Пасхи. І наша православна сім'я, як Ной, побудували свій невеличкий ковчег, щоб в ньому спасатися. Спаси Господи всіх, хто долучився до будівництва - куточка Раю на землі», - написав він.
Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета (батько Романа Гелети) відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які грілися біля вогнища, охороняючи храм.
Напередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.
Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин першою юридично перейшла до Православної церкви України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
краще б збудували дирижабль і полетіли назавжди в расєю!
Хай Бог береже. Очевидно що громада християн є. Радості духовної Вам.
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