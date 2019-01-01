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«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату

«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату
У селі Жидичин прихильники УПЦ (МП) святитимуть паску у збудованому своїми руками приміщенні.

Про це написав священик Роман Гелета на своїй сторінці у Facebook.

«Після Вербної Неділі кожен з нас по-особливому готується до Страстного тижня та до свята свят - Пасхи. І наша православна сім'я, як Ной, побудували свій невеличкий ковчег, щоб в ньому спасатися. Спаси Господи всіх, хто долучився до будівництва - куточка Раю на землі», - написав він.

Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета (батько Романа Гелети) відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які грілися біля вогнища, охороняючи храм.

Напередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.

Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин першою юридично перейшла до Православної церкви України.

«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату
«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату
«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату
«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату
«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату
«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату
«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату
«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату
«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату
«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату
«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату
«Збудували ковчег, щоб спасатися»: показали, де у Жидичині святитимуть паску прихильники Московського патріархату


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Теги: Жидичин, Роман Гелета, Великдень, Волинь
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Коментарі 2
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краще б збудували дирижабль і полетіли назавжди в расєю!
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Хай Бог береже. Очевидно що громада християн є. Радості духовної Вам.
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