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«Острівець науки»: на Волині відновлюють сортовипробування сільськогосподарських культур

«Острівець науки»: на Волині відновлюють сортовипробування сільськогосподарських культур
Очільниця районної служби зайнятості Ольга Ковальчук обговорила з представником інституту експертизи сортів рослин відновлення інфраструктури сортовипробування на Любешівщині.

Про це інформує Любешівська районна філія центру зайнятості на своїй сторінці у Facebook.

Микола Мандзик, який представляв на зустрічі з Ольгою Ковальчук вищезгадану наукову установу, є заступником завідувача відділу польових досліджень. За його словами, нині відновлюється вся інфраструктура сортовипробування в Україні. Й одна із них – у Любешівському районі, в селі Деревок. Земля вже переоформлена на інститут. Нині там офіційно працює вісім фахівців.

«Любешівський район – це типова поліська зона з контрастом ґрунтів. А тому обов’язково треба проводити випробування тих сортів-гібридів, які могли б використовуватися на цих площах. Тобто, пропонувати людям те, що в цих умовах може вирощуватись і приносити прибуток»,– вважає він.

Спеціаліст польових досліджень переконаний, що в Деревку буде державний острівець науки, де хлібороби зможуть прийти на поля, подивитися й почерпнути для себе щось цікаве й нове, яке запроваджується в сільськогосподарській галузі.

Результатом зустрічі стала домовленість про подальшу співпрацю між центром зайнятості та роботодавцем щодо забезпечення та підготовки якісного кадрового потенціалу з урахуванням нинішніх і перспективних потреб підприємства.

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Теги: сортовипробування, Любешів
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