Поліцейські розповіли, як минула Великодня ніч на Волині
Сьогодні, 11:14
На Волині ніч на Великдень пройшла без порушень.
Святкові богослужіння відбулися в 869 храмах області у них взяли участь понад 220 тисяч людей, - інформує ГУНП у Волинській області.
У святкову ніч до охорони правопорядку безпосередньо біля культових споруд на території області залучили понад 500 поліцейських.
Правоохоронці здійснювали патрулювання вулиць населених пунктів та автошляхів. Поряд з поліцейськими службу несли також військовослужбовці Національної гвардії, рятувальники ДСНС та представники громадських формувань.
Перед початком несення служби провели інструктування нарядів правоохоронців. Особливу увагу було звертали на запобігання та недопущення правопорушень, виявлення факторів ймовірних загроз безпеці громадян та оперативне реагування на будь-які протиправні дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Святкові богослужіння відбулися в 869 храмах області у них взяли участь понад 220 тисяч людей, - інформує ГУНП у Волинській області.
У святкову ніч до охорони правопорядку безпосередньо біля культових споруд на території області залучили понад 500 поліцейських.
Правоохоронці здійснювали патрулювання вулиць населених пунктів та автошляхів. Поряд з поліцейськими службу несли також військовослужбовці Національної гвардії, рятувальники ДСНС та представники громадських формувань.
Перед початком несення служби провели інструктування нарядів правоохоронців. Особливу увагу було звертали на запобігання та недопущення правопорушень, виявлення факторів ймовірних загроз безпеці громадян та оперативне реагування на будь-які протиправні дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Поліцейські розповіли, як минула Великодня ніч на Волині
Сьогодні, 11:14
Українців попередили про грози і шквали
Сьогодні, 11:01
Волинянину, який давав хабара патрульним, «впаяли» штраф
Сьогодні, 10:15