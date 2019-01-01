Поліцейські розповіли, як минула Великодня ніч на Волині

На Волині ніч на Великдень пройшла без порушень.Святкові богослужіння відбулися в 869 храмах області у них взяли участь понад 220 тисяч людей, - інформує ГУНП у Волинській області.У святкову ніч до охорони правопорядку безпосередньо біля культових споруд на території області залучили понад 500 поліцейських.Правоохоронці здійснювали патрулювання вулиць населених пунктів та автошляхів. Поряд з поліцейськими службу несли також військовослужбовці Національної гвардії, рятувальники ДСНС та представники громадських формувань.Перед початком несення служби провели інструктування нарядів правоохоронців. Особливу увагу було звертали на запобігання та недопущення правопорушень, виявлення факторів ймовірних загроз безпеці громадян та оперативне реагування на будь-які протиправні дії.