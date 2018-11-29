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На Волині знайшли викрадену іномарку

На Волині знайшли викрадену іномарку
Викрадену іномарку 2013 року випуску виявили в пункті пропуску «Устилуг».

Про це інформує Держприкордонслужба.

Учора на Волині прикордонники викрили чергову викрадену автівку. Так, у пункт пропуску «Устилуг» прибув легковик «Мазда» 2013 року випуску. Під час заходів прикордонного контролю на іномарку української реєстрації відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Як з’ясувалося, автомобіль оголошено в міжнародний розшук з лютого поточного року.

За цим фактом прикордонники Львівського загону негайно поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобіль, яким їхав наш співвітчизник, передано співробітникам Національної поліції.

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Теги: автомобіль, крадіжка, Устилуг
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