На Волині знайшли викрадену іномарку
Сьогодні, 11:08
Викрадену іномарку 2013 року випуску виявили в пункті пропуску «Устилуг».
Про це інформує Держприкордонслужба.
Учора на Волині прикордонники викрили чергову викрадену автівку. Так, у пункт пропуску «Устилуг» прибув легковик «Мазда» 2013 року випуску. Під час заходів прикордонного контролю на іномарку української реєстрації відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Як з’ясувалося, автомобіль оголошено в міжнародний розшук з лютого поточного року.
За цим фактом прикордонники Львівського загону негайно поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобіль, яким їхав наш співвітчизник, передано співробітникам Національної поліції.
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Про це інформує Держприкордонслужба.
Учора на Волині прикордонники викрили чергову викрадену автівку. Так, у пункт пропуску «Устилуг» прибув легковик «Мазда» 2013 року випуску. Під час заходів прикордонного контролю на іномарку української реєстрації відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Як з’ясувалося, автомобіль оголошено в міжнародний розшук з лютого поточного року.
За цим фактом прикордонники Львівського загону негайно поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобіль, яким їхав наш співвітчизник, передано співробітникам Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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