У Луцьку невідомі потрощили декілька автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 17:23
У Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ невідома особа чи група осіб пошкодили кілька автомобілів.
Повідомлення про різні пошкодження транспортних засобів надходили 29 квітня з бульвару Дружби Народів, вулиць Шота Руставеллі, Грабовського та з інших адрес мікрорайону ЛПЗ, інформує патрульна поліція Волині.
Зловмисник чи група зловмисників розбивали скло, перекидали вміст салону, обклеювали автомобілі скотчем.
«Цікаво, що нічого не викрадали, лише залишали ось такі неприємні сліди після себе. Деякі власники автомобілів згрупувались і також допомагають розшукувати винуватця чи винуватців. Загалом ми отримали близько 10 таких викликів», - повідомив інспектор Патрульної поліції Волині Віктор.
Якщо ви стали свідком події або маєте фото- чи відеодокази, телефонуйте за номером 102.
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Повідомлення про різні пошкодження транспортних засобів надходили 29 квітня з бульвару Дружби Народів, вулиць Шота Руставеллі, Грабовського та з інших адрес мікрорайону ЛПЗ, інформує патрульна поліція Волині.
Зловмисник чи група зловмисників розбивали скло, перекидали вміст салону, обклеювали автомобілі скотчем.
«Цікаво, що нічого не викрадали, лише залишали ось такі неприємні сліди після себе. Деякі власники автомобілів згрупувались і також допомагають розшукувати винуватця чи винуватців. Загалом ми отримали близько 10 таких викликів», - повідомив інспектор Патрульної поліції Волині Віктор.
Якщо ви стали свідком події або маєте фото- чи відеодокази, телефонуйте за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Сподіваюсь власника Хундай притягли до відповідальності за соянку на газоні?
справедливо покарали месники.
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