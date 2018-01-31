У Луцьку невідомі потрощили декілька автомобілів. ФОТО

У Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ невідома особа чи група осіб пошкодили кілька автомобілів.Повідомлення про різні пошкодження транспортних засобів надходили 29 квітня з бульвару Дружби Народів, вулиць Шота Руставеллі, Грабовського та з інших адрес мікрорайону ЛПЗ, інформує патрульна поліція Волині.Зловмисник чи група зловмисників розбивали скло, перекидали вміст салону, обклеювали автомобілі скотчем.«Цікаво, що нічого не викрадали, лише залишали ось такі неприємні сліди після себе. Деякі власники автомобілів згрупувались і також допомагають розшукувати винуватця чи винуватців. Загалом ми отримали близько 10 таких викликів», - повідомив інспектор Патрульної поліціїЯкщо ви стали свідком події або маєте фото- чи відеодокази, телефонуйте за номером 102.