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«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО

«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО
Голландський мандрівник Каяк Кобер, який прямує пішки з Києва до Карпат на своїй сторінці у facebook поділився враженнями про Волинь, краян та дороги.

Зокрема, він описав, що в основному подорожує автотрасами. Мандрівника приємно вразила дорога поблизу міста Сарни.

"Знову я йду великою дорогою. Рух дуже хороший порівняно з польським. Але уздовж шосе богато чого немає... якщо вам пощастить, то натрапите на автозаправку, але часто там не продають їжу. Інколи компанію складає дорожня поліція, колись вночі мене перевіряла лісова охорона", - пише Каяк Кобер.

Минулорічне фото мандрівника з особистого архіву
Минулорічне фото мандрівника з особистого архіву


"Шосе, що йде на захід перед Сарнами, було дуже хорошим...а далі дорога звужувалась, а покриття було все гіршим. Через день після Сарн я перешов на T1802. Перші кілометри були жорсткі. Така погана дорога, автомобілі рухалися повільніше, ніж я йшов", - описує дорогу мандрівник.

"Пізніше на цій дорозі Роман та Оксана запросили мене поїсти. Спасибі!!!!

Я дійшов до селища Колки і навіть уже минув його. Немає часу, щоб озирнутися навкруги або купити бакалію. Але тільки що пірнув в ліс, бо останній день був гарячим та довгим... Здолав багато кілометрів, до того ж дуже спекотно.

Грози тут сильні, побачимо, що буде вночі.

Щоб відпочити, я зустрічаю дуже багато хороших людей на шляху. Інколи трапляються хороші майданчики для кемпінгу з дуже гарними дерев'яними хатинами", - описує мандрівник.

«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО

«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО
«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО
«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО
«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО
«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО
«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО
«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО
«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО
«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО
«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО


Окрім того, Каяку Коберу дуже сподобались протипожежні рови у волинських лісах, їх він порівнює з тунелями, які прорили кроти.

«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО

«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО

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Теги: мандрівник, дорога, Волинь
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