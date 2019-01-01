«Автомобілі їдуть повільніше, ніж я йду», – голландський мандрівник про волинські дороги. ФОТО

Каяк Кобер, який прямує пішки з Києва до Карпат на своїй сторінці у



Зокрема, він описав, що в основному подорожує автотрасами. Мандрівника приємно вразила дорога поблизу міста Сарни.



"Знову я йду великою дорогою. Рух дуже хороший порівняно з польським. Але уздовж шосе богато чого немає... якщо вам пощастить, то натрапите на автозаправку, але часто там не продають їжу. Інколи компанію складає дорожня поліція, колись вночі мене перевіряла лісова охорона", - пише Каяк Кобер.



Минулорічне фото мандрівника з особистого архіву



"Шосе, що йде на захід перед Сарнами, було дуже хорошим...а далі дорога звужувалась, а покриття було все гіршим. Через день після Сарн я перешов на T1802. Перші кілометри були жорсткі. Така погана дорога, автомобілі рухалися повільніше, ніж я йшов", - описує дорогу мандрівник.



"Пізніше на цій дорозі Роман та Оксана запросили мене поїсти. Спасибі!!!!



Я дійшов до селища Колки і навіть уже минув його. Немає часу, щоб озирнутися навкруги або купити бакалію. Але тільки що пірнув в ліс, бо останній день був гарячим та довгим... Здолав багато кілометрів, до того ж дуже спекотно.



Грози тут сильні, побачимо, що буде вночі.



Щоб відпочити, я зустрічаю дуже багато хороших людей на шляху. Інколи трапляються хороші майданчики для кемпінгу з дуже гарними дерев'яними хатинами", - описує мандрівник.









Окрім того, Каяку Коберу дуже сподобались протипожежні рови у волинських лісах, їх він порівнює з тунелями, які прорили кроти.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голландський мандрівник, який прямує пішки з Києва до Карпат на своїй сторінці у facebook поділився враженнями про Волинь, краян та дороги.Зокрема, він описав, що в основному подорожує автотрасами. Мандрівника приємно вразила дорога поблизу міста Сарни."Знову я йду великою дорогою. Рух дуже хороший порівняно з польським. Але уздовж шосе богато чого немає... якщо вам пощастить, то натрапите на автозаправку, але часто там не продають їжу. Інколи компанію складає дорожня поліція, колись вночі мене перевіряла лісова охорона", - пише Каяк Кобер."Шосе, що йде на захід перед Сарнами, було дуже хорошим...а далі дорога звужувалась, а покриття було все гіршим. Через день після Сарн я перешов на T1802. Перші кілометри були жорсткі. Така погана дорога, автомобілі рухалися повільніше, ніж я йшов", - описує дорогу мандрівник."Пізніше на цій дорозі Роман та Оксана запросили мене поїсти. Спасибі!!!!Я дійшов до селища Колки і навіть уже минув його. Немає часу, щоб озирнутися навкруги або купити бакалію. Але тільки що пірнув в ліс, бо останній день був гарячим та довгим... Здолав багато кілометрів, до того ж дуже спекотно.Грози тут сильні, побачимо, що буде вночі.Щоб відпочити, я зустрічаю дуже багато хороших людей на шляху. Інколи трапляються хороші майданчики для кемпінгу з дуже гарними дерев'яними хатинами", - описує мандрівник.Окрім того, Каяку Коберу дуже сподобались протипожежні рови у волинських лісах, їх він порівнює з тунелями, які прорили кроти.

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