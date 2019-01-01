На Волині риби заготовляють менше. ВІДЕО





В загальнодержавних обсягах вилову риби частка Волині незначна і становить менше відсотка, - інформує



З усієї пійманої риби левову частку становила, вирощена саме в умовах аквакультури (штучне розведення та утримання).



Майже 43% загального обсягу становив короп, 22 % – товстолобик, 15 % – карась, менше двох відсотків – щука. Дві третини риби виловлено за допомогою пасток, також застосовувались закидні неводи та інші знаряддя лову.



Головне управління статистики в області стверджує, що найдорожчим було розведення форелі – майже 100 гривень за кілограм, менш затратним – коропа 37 гривень, товстолобика 21 гривня, карася 20 гривень.



В середньому кілограм волинської риби торік коштував 40 гривень.

Загалом іхтіофауна водойм Волині досить різноманітна і нараховує близько чотирьох десятків видів риб. Найбільш поширені – короп, товстолобик, форель, карась, щука, амур, окунь.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торік підприємства та фізичні особи-підприємці, які займалися рибогосподарською діяльністю, виловили 537 тонн риби. Це – на 13,5% менше, ніж у 2017 році.В загальнодержавних обсягах вилову риби частка Волині незначна і становить менше відсотка, - інформує 12 канал З усієї пійманої риби левову частку становила, вирощена саме в умовах аквакультури (штучне розведення та утримання).Майже 43% загального обсягу становив короп, 22 % – товстолобик, 15 % – карась, менше двох відсотків – щука. Дві третини риби виловлено за допомогою пасток, також застосовувались закидні неводи та інші знаряддя лову.Головне управління статистики в області стверджує, що найдорожчим було розведення форелі – майже 100 гривень за кілограм, менш затратним – коропа 37 гривень, товстолобика 21 гривня, карася 20 гривень.В середньому кілограм волинської риби торік коштував 40 гривень.Загалом іхтіофауна водойм Волині досить різноманітна і нараховує близько чотирьох десятків видів риб. Найбільш поширені – короп, товстолобик, форель, карась, щука, амур, окунь.

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