У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
Сьогодні, 11:17
1 травня, у Свято-Георгіївському храмі села Підріччя Камінь-Каширського району поховали військовослужбовця 14-ої окремої механізованої бригади старшого сержанта Гливу Івана Івановича.
Священики Камінь-Каширського, Михнівського та Колківського благочинь відспівали померлого, - пише Волинська єпархія УПЦ.
Односельчани та побратими спочилого військовослужбовця ЗСУ разом із духовенством УПЦ молилися за упокій душі Івана.
Священик Стефан Михалюк закликав усіх присутніх підтримати сім’ю спочилого.
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Священики Камінь-Каширського, Михнівського та Колківського благочинь відспівали померлого, - пише Волинська єпархія УПЦ.
Односельчани та побратими спочилого військовослужбовця ЗСУ разом із духовенством УПЦ молилися за упокій душі Івана.
Священик Стефан Михалюк закликав усіх присутніх підтримати сім’ю спочилого.
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