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У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади

У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
1 травня, у Свято-Георгіївському храмі села Підріччя Камінь-Каширського району поховали військовослужбовця 14-ої окремої механізованої бригади старшого сержанта Гливу Івана Івановича.

Священики Камінь-Каширського, Михнівського та Колківського благочинь відспівали померлого, - пише Волинська єпархія УПЦ.

Односельчани та побратими спочилого військовослужбовця ЗСУ разом із духовенством УПЦ молилися за упокій душі Івана.

Священик Стефан Михалюк закликав усіх присутніх підтримати сім’ю спочилого.
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади


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Теги: помер, волинська бригада, військовий
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