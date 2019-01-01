Показали статки директора Луцького комбінату шкільного і студентського харчування
Сьогодні, 11:33
Директор Луцького комбінату шкільного і студентського харчування Світлана Шмід задекларувала декілька земельних ділянок, квартиру та будинок, а також авто та півмільйона зарплати.
У своїй декларації Світлана Шмід вказала, що із 2001 року володіє 2,46 га землі у селі Чаруків Луцького району. Із 2014 року має 10 соток землі у селі Забороль Луцького району та 5,62 соток землі у селі Чаруків. Із 2006 року у неї квартира площею 30,7 м. кв. у Луцьку, - пише Волинь Оnline.
У минулому році Світлана Шмід також стала власницею житлового будинку площею 173,2 м. кв. вартістю 100 тисяч гривень та земельну ділянку площею 15 соток вартістю 49 тисяч гривень у селі Боратин.
Дочка Вікторія Гичак має з 2013 року 25 соток землі у селі Вигуричі Луцького району.
Світлана Шмід з 2008 року користується «Toyota RAV4» 2008 року випуску.
Дочка декларує, що з 2010 року володіє сільськогосподарською технікою «Т25а» 2007 року випуску. А з 2012 року користується «ГАЗ 2705» 2008 року випуску, яка належить комунальному підприємству, однак Вікторія Гичак не вказала якому.
Зять Сергій Гичак має з 2012 року авто «УАЗ 469» 1978 року випуску.
Світлана Шмід у 2018 році на посаді директора отримала 545,612 тисячі гривень зарплати, 8,845 тисячі гривень доходу від надання майна в оренду для ТзОВ «Городище» та 149 тисяч гривень подарунка у негрошовій формі.
У 2018 році дочка отримала 18,06 тисячі гривень страхових виплат від департаменту соцполітики Луцької міської ради та 70 тисяч гривень доходу від продажу транспортного засобу. Зять отримав 132,685 тисячі гривень зарплати у ГУНП у Волинській області.
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У своїй декларації Світлана Шмід вказала, що із 2001 року володіє 2,46 га землі у селі Чаруків Луцького району. Із 2014 року має 10 соток землі у селі Забороль Луцького району та 5,62 соток землі у селі Чаруків. Із 2006 року у неї квартира площею 30,7 м. кв. у Луцьку, - пише Волинь Оnline.
У минулому році Світлана Шмід також стала власницею житлового будинку площею 173,2 м. кв. вартістю 100 тисяч гривень та земельну ділянку площею 15 соток вартістю 49 тисяч гривень у селі Боратин.
Дочка Вікторія Гичак має з 2013 року 25 соток землі у селі Вигуричі Луцького району.
Світлана Шмід з 2008 року користується «Toyota RAV4» 2008 року випуску.
Дочка декларує, що з 2010 року володіє сільськогосподарською технікою «Т25а» 2007 року випуску. А з 2012 року користується «ГАЗ 2705» 2008 року випуску, яка належить комунальному підприємству, однак Вікторія Гичак не вказала якому.
Зять Сергій Гичак має з 2012 року авто «УАЗ 469» 1978 року випуску.
Світлана Шмід у 2018 році на посаді директора отримала 545,612 тисячі гривень зарплати, 8,845 тисячі гривень доходу від надання майна в оренду для ТзОВ «Городище» та 149 тисяч гривень подарунка у негрошовій формі.
У 2018 році дочка отримала 18,06 тисячі гривень страхових виплат від департаменту соцполітики Луцької міської ради та 70 тисяч гривень доходу від продажу транспортного засобу. Зять отримав 132,685 тисячі гривень зарплати у ГУНП у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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