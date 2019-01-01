Показали статки директора Луцького комбінату шкільного і студентського харчування

Світлана Шмід задекларувала декілька земельних ділянок, квартиру та будинок, а також авто та півмільйона зарплати.



У своїй декларації Світлана Шмід вказала, що із 2001 року володіє 2,46 га землі у селі Чаруків Луцького району. Із 2014 року має 10 соток землі у селі Забороль Луцького району та 5,62 соток землі у селі Чаруків. Із 2006 року у неї квартира площею 30,7 м. кв. у Луцьку, - пише



У минулому році Світлана Шмід також стала власницею житлового будинку площею 173,2 м. кв. вартістю 100 тисяч гривень та земельну ділянку площею 15 соток вартістю 49 тисяч гривень у селі Боратин.



Дочка Вікторія Гичак має з 2013 року 25 соток землі у селі Вигуричі Луцького району.



Світлана Шмід з 2008 року користується «Toyota RAV4» 2008 року випуску.



Дочка декларує, що з 2010 року володіє сільськогосподарською технікою «Т25а» 2007 року випуску. А з 2012 року користується «ГАЗ 2705» 2008 року випуску, яка належить комунальному підприємству, однак Вікторія Гичак не вказала якому.



Зять Сергій Гичак має з 2012 року авто «УАЗ 469» 1978 року випуску.



Світлана Шмід у 2018 році на посаді директора отримала 545,612 тисячі гривень зарплати, 8,845 тисячі гривень доходу від надання майна в оренду для ТзОВ «Городище» та 149 тисяч гривень подарунка у негрошовій формі.



У 2018 році дочка отримала 18,06 тисячі гривень страхових виплат від департаменту соцполітики Луцької міської ради та 70 тисяч гривень доходу від продажу транспортного засобу. Зять отримав 132,685 тисячі гривень зарплати у ГУНП у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Луцького комбінату шкільного і студентського харчуваннязадекларувала декілька земельних ділянок, квартиру та будинок, а також авто та півмільйона зарплати.У своїй декларації Світлана Шмід вказала, що із 2001 року володіє 2,46 га землі у селі Чаруків Луцького району. Із 2014 року має 10 соток землі у селі Забороль Луцького району та 5,62 соток землі у селі Чаруків. Із 2006 року у неї квартира площею 30,7 м. кв. у Луцьку, - пише Волинь Оnline У минулому році Світлана Шмід також стала власницею житлового будинку площею 173,2 м. кв. вартістю 100 тисяч гривень та земельну ділянку площею 15 соток вартістю 49 тисяч гривень у селі Боратин.Дочка Вікторія Гичак має з 2013 року 25 соток землі у селі Вигуричі Луцького району.Світлана Шмід з 2008 року користується «Toyota RAV4» 2008 року випуску.Дочка декларує, що з 2010 року володіє сільськогосподарською технікою «Т25а» 2007 року випуску. А з 2012 року користується «ГАЗ 2705» 2008 року випуску, яка належить комунальному підприємству, однак Вікторія Гичак не вказала якому.Зять Сергій Гичак має з 2012 року авто «УАЗ 469» 1978 року випуску.Світлана Шмід у 2018 році на посаді директора отримала 545,612 тисячі гривень зарплати, 8,845 тисячі гривень доходу від надання майна в оренду для ТзОВ «Городище» та 149 тисяч гривень подарунка у негрошовій формі.У 2018 році дочка отримала 18,06 тисячі гривень страхових виплат від департаменту соцполітики Луцької міської ради та 70 тисяч гривень доходу від продажу транспортного засобу. Зять отримав 132,685 тисячі гривень зарплати у ГУНП у Волинській області.

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