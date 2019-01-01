У Луцьку – «рогатий» затор
Сьогодні, 14:56
Декілька тролейбусів були змушені зупинити рух проспектом Соборності у напрямку до проспекту Перемоги через обірвану контакну мережу.
Про це повідомляє ВолиньOnline.
Інцидент трапився сьогодні, 2 травня, після 14.15.
Через пошкодження мережі зупинилися тролейбуси, пасажирів попросили вийти.
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Про це повідомляє ВолиньOnline.
Інцидент трапився сьогодні, 2 травня, після 14.15.
Через пошкодження мережі зупинилися тролейбуси, пасажирів попросили вийти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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