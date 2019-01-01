У Луцьку – «рогатий» затор





Про це повідомляє



Інцидент трапився сьогодні, 2 травня, після 14.15.



Через пошкодження мережі зупинилися тролейбуси, пасажирів попросили вийти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Декілька тролейбусів були змушені зупинити рух проспектом Соборності у напрямку до проспекту Перемоги через обірвану контакну мережу.Про це повідомляє ВолиньOnline Інцидент трапився сьогодні, 2 травня, після 14.15.Через пошкодження мережі зупинилися тролейбуси, пасажирів попросили вийти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію