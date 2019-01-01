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У Луцьку – «рогатий» затор

У Луцьку – «рогатий» затор
Декілька тролейбусів були змушені зупинити рух проспектом Соборності у напрямку до проспекту Перемоги через обірвану контакну мережу.

Про це повідомляє ВолиньOnline.

Інцидент трапився сьогодні, 2 травня, після 14.15.

Через пошкодження мережі зупинилися тролейбуси, пасажирів попросили вийти.
У Луцьку – «рогатий» затор
У Луцьку – «рогатий» затор
У Луцьку – «рогатий» затор

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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