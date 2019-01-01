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На Рівненщині негода зруйнувала дорогу

На Рівненщині негода зруйнувала дорогу
Співробітники філії Дубенська ДЕД, ДП «Рівненський облавтодор» розпочали роботи з відновлення проїзду автодорогою Т-1822 на під‘їзді до села Онишківці Дубенського району.

28 квітня 2019 року в наслідок стихії- аномальних опадів дорожне полотно на вказаній ділянці дороги було фактично повністю зруйноване. Повідомляє РівнеМедіа з посиланням на ДП Рівненський облавтодор.

Того ж дня, пори вихідний, святковий перший день великодня на місці події почали працювати ІТР працівники філії, та її начальник Тарас Гамерник, аби оцінити масштаби руйнувань, а також сили і засоби необхідні для ліквідації наслідків стихії.

Одразу після стабілізації погодніх умов дорожники почали працювати над відновленням зруйнованого негодою автошляху.

На Рівненщині негода зруйнувала дорогу

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Теги: дорога, негода, ремонт, Рівненщина
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