На Рівненщині негода зруйнувала дорогу





28 квітня 2019 року в наслідок стихії- аномальних опадів дорожне полотно на вказаній ділянці дороги було фактично повністю зруйноване. Повідомляє



Того ж дня, пори вихідний, святковий перший день великодня на місці події почали працювати ІТР працівники філії, та її начальник Тарас Гамерник, аби оцінити масштаби руйнувань, а також сили і засоби необхідні для ліквідації наслідків стихії.



Одразу після стабілізації погодніх умов дорожники почали працювати над відновленням зруйнованого негодою автошляху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники філії Дубенська ДЕД, ДП «Рівненський облавтодор» розпочали роботи з відновлення проїзду автодорогою Т-1822 на під‘їзді до села Онишківці Дубенського району.28 квітня 2019 року в наслідок стихії- аномальних опадів дорожне полотно на вказаній ділянці дороги було фактично повністю зруйноване. Повідомляє РівнеМедіа з посиланням на ДП Рівненський облавтодор.Того ж дня, пори вихідний, святковий перший день великодня на місці події почали працювати ІТР працівники філії, та її начальник Тарас Гамерник, аби оцінити масштаби руйнувань, а також сили і засоби необхідні для ліквідації наслідків стихії.Одразу після стабілізації погодніх умов дорожники почали працювати над відновленням зруйнованого негодою автошляху.

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