Диміло і стріляло, як феєрверки: через аварію у Луцьку в понад сотні будинків одночасно згоріла техніка
Сьогодні, 08:45
Понад сотня будинків у мікрорайоні Вересневе в Луцьку залишились без електропостачання. Місцеві пояснюють, що трапилось це одночасно через перепад напруги. В результаті аварії погоріли електроприлади у понад сотні будинків, проте представники «Волиньобленерго» на виклик так і не прибули.
Зі слів місцевих жителів інцидент трапився пізно ввечері 2 травня, пишуть Волинські новини.
Депутат Луцької міської ради від мікрорайону Борис Смаль розповів, що аварія почалась майже одночасно у всіх будинках і супроводжувалось гучним тріском в розетках та задимленням електроприладів. Зокрема, аварії зафіксували на вулицях Довженка, Новій, Польовій, Стрельникова та Куделі. А мешканці будинків розповіли, що іскрився навіть провід між стовпами на вулиці. Звернення на гарячу лінію «Волиньобленерго» результатів не дало – там відповіли, що майстри приїдуть лише наступного дня.
Лучани Анатолій Петрук та Вікторія Паньків, які мешкають на вулиці Куделі, кажуть, що аварія в їхньому будинку розпочалась з мікрохвильовки, яку тут же вимкнули і винесли на вулицю. Далі почали стріляти лампочки, задимілись патрони.
«Почали збігатись сусіди. На стабілізаторах була напруга від 287 до 330 вольт при нормі в 220, почав горіти і шкварчати котел», – розповідає Анатолій Петрук та додає, що в кімнаті в той час грались двоє маленьких дітей, які від страху босоніж вибігли на вулицю.
Від аварії ледь не постраждали діти
Вікторія Паньків каже, що всі електроприлади, які в той час були увімкнені в електромережу, почали диміти і стріляти, як феєрверки.
«На щастя, це сталось ввечері. Наша спальня на другому поверсі, і якби вночі це сталось, то не знаю, чи до ранку були б живі», – каже жінка.
Така ж ситуація сталася і на трьох сусідніх вулицях. Олександр Жолоб, який мешкає в будинку на вулиці Куделі, розповів, що на момент аварії було видно, як іскрився провід між стовпами на вулиці.
Досі між будинками – стійкий запах паленої пластмаси. Чоловік каже, що на момент аварії в будинку перебувало двоє дітей, віком 2 і 9 років.
«Я відразу вийняв пробки з лічильника, але це ніяк не допомогло. Від струму розплавило розетку так, що не міг вийняти вилку», – розповідає чоловік.
Постраждала від аварії в мережі і мешканка вулиці Куделі Галина Миколаївна – в її будинку згорів мережевий фільтр, від якого працювало декілька електроприладів.
Жінка каже, що дим пішов і з системного блоку комп’ютера, який в той час був увімкненим.
Місцеві жителі нарікають, що скаржились на проблеми з електропостачанням в обленерго і раніше. На їхню думку, ще з зими були негаразди з трансформатором, проте майстри, зі слів людей, приїхали напідпитку і сказали, що з приладом все гаразд.
У ніч на 3 травня на виклик прибуло декілька екіпажів патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
Рядовий поліції Троцюк зазначив, що в місцевих жителів кожен із патрулів відібрав близько 10 скарг про вихід з ладу електротехніки через перепад напруги.
Учасники слідчо-оперативної групи повідомили місцевим жителям, що і на виклик поліції представники «Волиньобленерго» на місце аварії не прибули. Подальші обставини інциденту встановить слідство, проте завдані понад сотні осель матеріальні збитки, найімовірніше, доведеться відшкодовувати у судовому порядку.
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Зі слів місцевих жителів інцидент трапився пізно ввечері 2 травня, пишуть Волинські новини.
Депутат Луцької міської ради від мікрорайону Борис Смаль розповів, що аварія почалась майже одночасно у всіх будинках і супроводжувалось гучним тріском в розетках та задимленням електроприладів. Зокрема, аварії зафіксували на вулицях Довженка, Новій, Польовій, Стрельникова та Куделі. А мешканці будинків розповіли, що іскрився навіть провід між стовпами на вулиці. Звернення на гарячу лінію «Волиньобленерго» результатів не дало – там відповіли, що майстри приїдуть лише наступного дня.
Лучани Анатолій Петрук та Вікторія Паньків, які мешкають на вулиці Куделі, кажуть, що аварія в їхньому будинку розпочалась з мікрохвильовки, яку тут же вимкнули і винесли на вулицю. Далі почали стріляти лампочки, задимілись патрони.
«Почали збігатись сусіди. На стабілізаторах була напруга від 287 до 330 вольт при нормі в 220, почав горіти і шкварчати котел», – розповідає Анатолій Петрук та додає, що в кімнаті в той час грались двоє маленьких дітей, які від страху босоніж вибігли на вулицю.
Від аварії ледь не постраждали діти
Вікторія Паньків каже, що всі електроприлади, які в той час були увімкнені в електромережу, почали диміти і стріляти, як феєрверки.
«На щастя, це сталось ввечері. Наша спальня на другому поверсі, і якби вночі це сталось, то не знаю, чи до ранку були б живі», – каже жінка.
Така ж ситуація сталася і на трьох сусідніх вулицях. Олександр Жолоб, який мешкає в будинку на вулиці Куделі, розповів, що на момент аварії було видно, як іскрився провід між стовпами на вулиці.
Досі між будинками – стійкий запах паленої пластмаси. Чоловік каже, що на момент аварії в будинку перебувало двоє дітей, віком 2 і 9 років.
«Я відразу вийняв пробки з лічильника, але це ніяк не допомогло. Від струму розплавило розетку так, що не міг вийняти вилку», – розповідає чоловік.
Постраждала від аварії в мережі і мешканка вулиці Куделі Галина Миколаївна – в її будинку згорів мережевий фільтр, від якого працювало декілька електроприладів.
Жінка каже, що дим пішов і з системного блоку комп’ютера, який в той час був увімкненим.
Місцеві жителі нарікають, що скаржились на проблеми з електропостачанням в обленерго і раніше. На їхню думку, ще з зими були негаразди з трансформатором, проте майстри, зі слів людей, приїхали напідпитку і сказали, що з приладом все гаразд.
У ніч на 3 травня на виклик прибуло декілька екіпажів патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
Рядовий поліції Троцюк зазначив, що в місцевих жителів кожен із патрулів відібрав близько 10 скарг про вихід з ладу електротехніки через перепад напруги.
Учасники слідчо-оперативної групи повідомили місцевим жителям, що і на виклик поліції представники «Волиньобленерго» на місце аварії не прибули. Подальші обставини інциденту встановить слідство, проте завдані понад сотні осель матеріальні збитки, найімовірніше, доведеться відшкодовувати у судовому порядку.
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Коментарі 1
І що, хтось сподівається, що Волиньобленерго чи Волиньелектрозбут (чи що там ще зараз Є) хоть за щось відповість?
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