Курс валют у Луцьку на 3 травня
Сьогодні, 09:10
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.393, а продаж - 26.785.
Євро при купівлі становить - 29.389, продажу - 30.026.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.660, продаж - 7.123.
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Євро при купівлі становить - 29.389, продажу - 30.026.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.660, продаж - 7.123.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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