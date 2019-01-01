За день волинські медики рятували двох людей, що впали з висоти

За добу 2 травня медики волинської "швидкої" здійснили 384 виїзди, з них 11 – безрезультатні.Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Інформують, що на приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 120 осіб.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 2 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги: у Ківерцівському районі до села Сильне та у Ратнівському районі до села Гута.Бригади екстреної медичної допомоги виявили 3 випадки гострого коронарного синдрому, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП, та 2 – з приводу падіння з висоти.