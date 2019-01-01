Волинь отримала понад 18 мільйонів на шкільні автобуси та спецавтомобілі

Волинь отримала більше 18 мільйонів гривень на автобуси для шкіл та інклюзивно-ресурсних центрів.Про це повідомив голова Волинської облдержадміністрації«Шкільний автобус» – державна соціальна програма, завдяки якій впродовж останніх трьох років придбали 69 шкільних автобусів для загальноосвітніх закладів області. Їхня загальна вартість – близько 114 мільйонів гривень. Це кошти державного бюджету та співфінансування з місцевого.Зокрема у 2016 році придбали 35 автобусів на суму 55,195 млн грн. У 2017 році – 24 автобуси на суму 40,28 млн грн. А у 2018 році – 10 автобусів на суму 18,48 млн грн. Варто зауважити, що на сьогодні парк шкільних автобусів Волинської області налічує 201 одиницю. Потреба – ще 30.Тож держава спрямувала місцевим органам самоврядування в усіх областях 500 мільйонів гривень для закупівлі шкільних автобусів і машин для ІРЦ. 325 мільйонів буде використано для купівлі шкільних автобусів, а ще 175 – підуть на придбання спеціальних автомобілів для інклюзивно-ресурсних центрів. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів України.З них для Волинської області передбачили 11,9 мільйонів гривень на шкільні автобуси та 6,4 мільйони – на спеціальні автомобілі для інклюзивних центрів.