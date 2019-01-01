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Волинь отримала понад 18 мільйонів на шкільні автобуси та спецавтомобілі

Волинь отримала понад 18 мільйонів на шкільні автобуси та спецавтомобілі
Волинь отримала більше 18 мільйонів гривень на автобуси для шкіл та інклюзивно-ресурсних центрів.

Про це повідомив голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.

«Шкільний автобус» – державна соціальна програма, завдяки якій впродовж останніх трьох років придбали 69 шкільних автобусів для загальноосвітніх закладів області. Їхня загальна вартість – близько 114 мільйонів гривень. Це кошти державного бюджету та співфінансування з місцевого.

Зокрема у 2016 році придбали 35 автобусів на суму 55,195 млн грн. У 2017 році – 24 автобуси на суму 40,28 млн грн. А у 2018 році – 10 автобусів на суму 18,48 млн грн. Варто зауважити, що на сьогодні парк шкільних автобусів Волинської області налічує 201 одиницю. Потреба – ще 30.

Тож держава спрямувала місцевим органам самоврядування в усіх областях 500 мільйонів гривень для закупівлі шкільних автобусів і машин для ІРЦ. 325 мільйонів буде використано для купівлі шкільних автобусів, а ще 175 – підуть на придбання спеціальних автомобілів для інклюзивно-ресурсних центрів. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів України.

З них для Волинської області передбачили 11,9 мільйонів гривень на шкільні автобуси та 6,4 мільйони – на спеціальні автомобілі для інклюзивних центрів.

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Теги: шкільні автобуси, Волинь, Олександр Савченко
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