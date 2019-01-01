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Гасили дві доби: на Волині нарешті ліквідували пожежу на торфовищі

Гасили дві доби: на Волині нарешті ліквідували пожежу на торфовищі
У п'ятницю, 3 травня, о 20:00 співробітники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського Управління ДСНС України у Волинській області разом з місцевим населенням ліквідували пожежу на торфовищі.

Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

Нагадаємо, що пожежа виникла 2 травня поблизу села Видерта Камінь-Каширського району й охопила площу 0,7 га.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час господарювання на відкритих територіях, не випалювати суху рослинність, оскільки ризик поширення вогню на розташовані поруч будівлі, торфовища, лісові насадження надто високий.

Незначні загорання радять спробувати загасити самотужки підручними засобами, якщо ж пожежі набули значних розмірів, не зволікати і викликати пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101.

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Теги: торфовище, пожежа, рятувальники
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