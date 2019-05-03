Провідна неділя 2019: що можна, а що не варто нести на цвинтар





Традиції в різних областях теж відрізняються. До слова, не всі обряди вітаються церквою, - пишуть



Що не можна приносити на цвинтарі на Червону гірку



Алкоголь – табу в поминальні дні на кладовищі. Церква вкрай засуджує тих, хто приносить в такі дні з собою спиртні напої, а тим паче вживає їх у надмірних кількостях.



Також не варто влаштовувати застілля на кладовищі. Це місце для того, щоб пом’янути пам’ять про покійних, помолитися за упокій.



Поминальні обіди потрібно влаштовувати вдома.



Крім того, не варто приносити на цвинтарі сигарети і, тим паче, курити їх там.



Солодощі, паски, крашанки можна приносити, але залишати їх на могилах – це язичницький обряд.



Спочатку частування призначалися для нужденних: нагодувати голодного, одягнути нагого і тим самим наблизитися до Господа. Не варто перетворювати це в бартер серед знайомих.



Також церква негативно ставиться до прикрас на могилах, вважається, що краще помолитися про душу покійного, ніж залишати там штучні квіти.



Крім того, це сильно шкодить екології і всьому живому.



Відносно їжі, то серед частувань можуть бути лише крашанки без зображення Христа. Адже лушпиння потім викидають у сміття, тим самим ображаючи Господа Бога.



Що можна приносити на цвинтарі на Червону гірку



Як таких канонів не існує. Однак у нашому суспільстві все ж склалися певні традиції.



Можна приносити живі квіти. Кагор, хліб, паски, крашанки, солодощі – такі частування для нужденних вітаються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Червона гірка, Гробки, Проводи або поминальні дні, так в Україні називають Радоницю, в залежності від регіону.Традиції в різних областях теж відрізняються. До слова, не всі обряди вітаються церквою, - пишуть Факти Алкоголь – табу в поминальні дні на кладовищі. Церква вкрай засуджує тих, хто приносить в такі дні з собою спиртні напої, а тим паче вживає їх у надмірних кількостях.Також не варто влаштовувати застілля на кладовищі. Це місце для того, щоб пом’янути пам’ять про покійних, помолитися за упокій.Поминальні обіди потрібно влаштовувати вдома.Крім того, не варто приносити на цвинтарі сигарети і, тим паче, курити їх там.Солодощі, паски, крашанки можна приносити, але залишати їх на могилах – це язичницький обряд.Спочатку частування призначалися для нужденних: нагодувати голодного, одягнути нагого і тим самим наблизитися до Господа. Не варто перетворювати це в бартер серед знайомих.Також церква негативно ставиться до прикрас на могилах, вважається, що краще помолитися про душу покійного, ніж залишати там штучні квіти.Крім того, це сильно шкодить екології і всьому живому.Відносно їжі, то серед частувань можуть бути лише крашанки без зображення Христа. Адже лушпиння потім викидають у сміття, тим самим ображаючи Господа Бога.Як таких канонів не існує. Однак у нашому суспільстві все ж склалися певні традиції.Можна приносити живі квіти. Кагор, хліб, паски, крашанки, солодощі – такі частування для нужденних вітаються.

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