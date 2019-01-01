Собак, яких утримувала самотня пенсіонерка з Луцька, передали до КП «Ласка»





І нарешті собак перевезли до притулку. Про це на facebook-сторінці Настя Чеглакова.



"Собачки Лідії Савівни, перевезені в нові вольєри у КП "Ласка".



Дякуємо Оксана Богданюк, яка допомагала (організовувала і здійснювала) процес відлову і перевезення песиків.



Всім учасникам дуже дякуємо за фінансову допомогу !!!" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Набайдужі лучани посприяли тому, аби собак, яких утримувала самотня пенсіонерка , перевели до КП "Ласка". Люди власними силами збудували вольєри для чотирилапих - хто майстрував, а хто допомогав фінансово.І нарешті собак перевезли до притулку. Про це на facebook-сторінці Загублені та Знайдені Тварини.Луцьк написала волонтер"Собачки, перевезені в нові вольєри у КП "Ласка".Дякуємо, яка допомагала (організовувала і здійснювала) процес відлову і перевезення песиків.Всім учасникам дуже дякуємо за фінансову допомогу !!!" - йдеться у дописі.

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