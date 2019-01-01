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Собак, яких утримувала самотня пенсіонерка з Луцька, передали до КП «Ласка»

Собак, яких утримувала самотня пенсіонерка з Луцька, передали до КП «Ласка»
Набайдужі лучани посприяли тому, аби собак, яких утримувала самотня пенсіонерка, перевели до КП "Ласка". Люди власними силами збудували вольєри для чотирилапих - хто майстрував, а хто допомогав фінансово.

І нарешті собак перевезли до притулку. Про це на facebook-сторінці Загублені та Знайдені Тварини.Луцьк написала волонтер Настя Чеглакова.

"Собачки Лідії Савівни, перевезені в нові вольєри у КП "Ласка".

Дякуємо Оксана Богданюк, яка допомагала (організовувала і здійснювала) процес відлову і перевезення песиків.

Всім учасникам дуже дякуємо за фінансову допомогу !!!" - йдеться у дописі.

Собак, яких утримувала самотня пенсіонерка з Луцька, передали до КП «Ласка»

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Теги: собака, притулок, вольєр, Савівна
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