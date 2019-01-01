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На Гаваях чоловік впав у кратер вулкану, коли робив селфі

На Гаваях чоловік впав у кратер вулкану, коли робив селфі
На Гаваях військовий США впав у кратер вулкану Кілауеа, коли хотів зробити селфі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що 32-річний чоловік хотів зробити селфі і переліз через огорожу. Під його ногами обвалився ґрунт і він пролетів 21 метр крутим схилом.

Військовому вдалося зачепитися за виступ, що врятувало його від падіння в лаву. На гелікоптері його доправили у лікарню. Спочатку повідомлялося, що чоловік у критичному стані, але пізніше лікарі заявили, що його стан стабільний.

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Теги: вулкан, селфі, падіння
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