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Село на Волині може залишитись без «швидкої»

Село на Волині може залишитись без «швидкої»
З села Цміни Маневицького району хочуть перевести базу екстреної медичної допомоги до сусіднього села Старий Чарторийськ.

Про це у соцмережі написала Олена Батурка.

"Хочу повідомити, що ЕМД хочуть перебазувати в с. Старий Чарториськ (вже мова така була) в зв'язку з тим, що утримувати базу ЕМД в с. Цміни - дорого, високі тарифи на світло та отоплення (немає проточної води). В Старому Чарториську надають кращі умови утримання.....

Дуже хочеться,щоб наше село процвітало, щоб швидку теж мали- Цмінівську!!!

Це залежить від Голови с/р та нашого населення!!! Давайте відстоювати те, що маємо, разом ми сила!!!", - написала жінка.

У коментарях під дописом люди пишуть, що потрібно збирати підписи проти переводу бази екстреної медичної допомоги.

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Теги: Цміни, Старий Чарториськ, швидка, ЕМД
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