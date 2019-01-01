Село на Волині може залишитись без «швидкої»





Про це у соцмережі Олена Батурка.



"Хочу повідомити, що ЕМД хочуть перебазувати в с. Старий Чарториськ (вже мова така була) в зв'язку з тим, що утримувати базу ЕМД в с. Цміни - дорого, високі тарифи на світло та отоплення (немає проточної води). В Старому Чарториську надають кращі умови утримання.....



Дуже хочеться,щоб наше село процвітало, щоб швидку теж мали- Цмінівську!!!



Це залежить від Голови с/р та нашого населення!!! Давайте відстоювати те, що маємо, разом ми сила!!!", - написала жінка.



У коментарях під дописом люди пишуть, що потрібно збирати підписи проти переводу бази екстреної медичної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З села Цміни Маневицького району хочуть перевести базу екстреної медичної допомоги до сусіднього села Старий Чарторийськ.Про це у соцмережі написала "Хочу повідомити, що ЕМД хочуть перебазувати в с. Старий Чарториськ (вже мова така була) в зв'язку з тим, що утримувати базу ЕМД в с. Цміни - дорого, високі тарифи на світло та отоплення (немає проточної води). В Старому Чарториську надають кращі умови утримання.....Дуже хочеться,щоб наше село процвітало, щоб швидку теж мали- Цмінівську!!!Це залежить від Голови с/р та нашого населення!!! Давайте відстоювати те, що маємо, разом ми сила!!!", - написала жінка.У коментарях під дописом люди пишуть, що потрібно збирати підписи проти переводу бази екстреної медичної допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію