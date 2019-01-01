Село на Волині може залишитись без «швидкої»
Сьогодні, 22:33
З села Цміни Маневицького району хочуть перевести базу екстреної медичної допомоги до сусіднього села Старий Чарторийськ.
Про це у соцмережі написала Олена Батурка.
"Хочу повідомити, що ЕМД хочуть перебазувати в с. Старий Чарториськ (вже мова така була) в зв'язку з тим, що утримувати базу ЕМД в с. Цміни - дорого, високі тарифи на світло та отоплення (немає проточної води). В Старому Чарториську надають кращі умови утримання.....
Дуже хочеться,щоб наше село процвітало, щоб швидку теж мали- Цмінівську!!!
Це залежить від Голови с/р та нашого населення!!! Давайте відстоювати те, що маємо, разом ми сила!!!", - написала жінка.
У коментарях під дописом люди пишуть, що потрібно збирати підписи проти переводу бази екстреної медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у соцмережі написала Олена Батурка.
"Хочу повідомити, що ЕМД хочуть перебазувати в с. Старий Чарториськ (вже мова така була) в зв'язку з тим, що утримувати базу ЕМД в с. Цміни - дорого, високі тарифи на світло та отоплення (немає проточної води). В Старому Чарториську надають кращі умови утримання.....
Дуже хочеться,щоб наше село процвітало, щоб швидку теж мали- Цмінівську!!!
Це залежить від Голови с/р та нашого населення!!! Давайте відстоювати те, що маємо, разом ми сила!!!", - написала жінка.
У коментарях під дописом люди пишуть, що потрібно збирати підписи проти переводу бази екстреної медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Село на Волині може залишитись без «швидкої»
Сьогодні, 22:33
Через негоду кілька сіл Луцького району – без світла
Сьогодні, 21:52
Швирнув гроші та вигнав на дощ: у Луцьку водій маршрутки відмовився везти дитину без учнівського
Сьогодні, 21:15