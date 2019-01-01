У Луцьку автівка збила пішохода
Сьогодні, 10:16
У центрі Луцька збили пішохода. Поки поліція з'ясовувала обставини дорожньо-транспортної пригоди утворилася величезна тягучка.
ДТП трапилася 6 травня зранку, - пише Район.Луцьк.
Наразі відомо, що подія сталася на повороті з вулиці Чехова на проспект Волі. Універсал Audi зупинився на смузі, що веде з центру в бік Київського майдану і перегородив її. Через це зупинився рух тролейбусів та суттєво ускладнився трафік інших транспортних засобів.
Більшість авто об'їжджали тягучку, спускаючись біля педагогічного коледжу на вулицю Глушець.
Станом на 9:45 проблему вдалося вирішити і відновити нормальний рух транспорту.
У поліції ДТП поки не коментують, триває з'ясування обставин.
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ДТП трапилася 6 травня зранку, - пише Район.Луцьк.
Наразі відомо, що подія сталася на повороті з вулиці Чехова на проспект Волі. Універсал Audi зупинився на смузі, що веде з центру в бік Київського майдану і перегородив її. Через це зупинився рух тролейбусів та суттєво ускладнився трафік інших транспортних засобів.
Більшість авто об'їжджали тягучку, спускаючись біля педагогічного коледжу на вулицю Глушець.
Станом на 9:45 проблему вдалося вирішити і відновити нормальний рух транспорту.
У поліції ДТП поки не коментують, триває з'ясування обставин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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