У Луцьку автівка збила пішохода





ДТП трапилася 6 травня зранку, - пише



Наразі відомо, що подія сталася на повороті з вулиці Чехова на проспект Волі. Універсал Audi зупинився на смузі, що веде з центру в бік Київського майдану і перегородив її. Через це зупинився рух тролейбусів та суттєво ускладнився трафік інших транспортних засобів.



Більшість авто об'їжджали тягучку, спускаючись біля педагогічного коледжу на вулицю Глушець.



Станом на 9:45 проблему вдалося вирішити і відновити нормальний рух транспорту.



У поліції ДТП поки не коментують, триває з'ясування обставин.

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