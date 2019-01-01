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У Луцьку автівка збила пішохода

У Луцьку автівка збила пішохода
У центрі Луцька збили пішохода. Поки поліція з'ясовувала обставини дорожньо-транспортної пригоди утворилася величезна тягучка.

ДТП трапилася 6 травня зранку, - пише Район.Луцьк.

Наразі відомо, що подія сталася на повороті з вулиці Чехова на проспект Волі. Універсал Audi зупинився на смузі, що веде з центру в бік Київського майдану і перегородив її. Через це зупинився рух тролейбусів та суттєво ускладнився трафік інших транспортних засобів.

Більшість авто об'їжджали тягучку, спускаючись біля педагогічного коледжу на вулицю Глушець.

Станом на 9:45 проблему вдалося вирішити і відновити нормальний рух транспорту.

У поліції ДТП поки не коментують, триває з'ясування обставин.

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Теги: аварія, Луцьк
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