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Розповіли про стан пішохода, якого збила зранку автівка у Луцьку

Розповіли про стан пішохода, якого збила зранку автівка у Луцьку
У центрі Луцька на переході збили пішохода. Автопригода трапилась 6 травня о 8:30 по проспекту Волі, 56.

Про це розповіли у прес-службі патрульної поліції.

Водій на автомобілі AUDI A6 наїхава на пішохода 1974 р., який переходив проїзну частину дороги на пішохідному переході з встановленими дорожніми знаками.

Потерпілого пішохода на місці оглядала "швидка" та відвезла до лікарні.

"Потерпілий в свідомості, жаліється на сильний біль лівої ноги", - йдеться у повідомлені.

Автомобіль механічних пошкоджень не отримав. На місці події працювала поліція.

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Теги: аварія, Луцьк, пішоход
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