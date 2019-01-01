Розповіли про стан пішохода, якого збила зранку автівка у Луцьку

У центрі Луцька на переході збили пішохода. Автопригода трапилась 6 травня о 8:30 по проспекту Волі, 56.Про це розповіли у прес-службі патрульної поліції.Водій на автомобілі AUDI A6 наїхава на пішохода 1974 р., який переходив проїзну частину дороги на пішохідному переході з встановленими дорожніми знаками.Потерпілого пішохода на місці оглядала "швидка" та відвезла до лікарні."Потерпілий в свідомості, жаліється на сильний біль лівої ноги", - йдеться у повідомлені.Автомобіль механічних пошкоджень не отримав. На місці події працювала поліція.