Розповіли про стан пішохода, якого збила зранку автівка у Луцьку
Сьогодні, 10:26
У центрі Луцька на переході збили пішохода. Автопригода трапилась 6 травня о 8:30 по проспекту Волі, 56.
Про це розповіли у прес-службі патрульної поліції.
Водій на автомобілі AUDI A6 наїхава на пішохода 1974 р., який переходив проїзну частину дороги на пішохідному переході з встановленими дорожніми знаками.
Потерпілого пішохода на місці оглядала "швидка" та відвезла до лікарні.
"Потерпілий в свідомості, жаліється на сильний біль лівої ноги", - йдеться у повідомлені.
Автомобіль механічних пошкоджень не отримав. На місці події працювала поліція.
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Про це розповіли у прес-службі патрульної поліції.
Водій на автомобілі AUDI A6 наїхава на пішохода 1974 р., який переходив проїзну частину дороги на пішохідному переході з встановленими дорожніми знаками.
Потерпілого пішохода на місці оглядала "швидка" та відвезла до лікарні.
"Потерпілий в свідомості, жаліється на сильний біль лівої ноги", - йдеться у повідомлені.
Автомобіль механічних пошкоджень не отримав. На місці події працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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