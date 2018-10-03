На Волині і Рівненщині виявили шкідника, який знищує картоплю





Про це пише



Обмежено поширений в Україні карантинний організм – золотиста картопляна нематода може завдати значної шкоди рослинам і рослинним продуктам.



Зокрема, паразита виявили у двох районах Волині на площі 4,35 га і трьох районах Рівненщини на площі 30,3 га.



Наразі видали розпорядження на застосування фітосанітарних заходів для знищення карантинного організму, а також визначили порядок переміщення об’єктів регулювання в карантинних зонах та за їх межі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час спостережень за старими вогнищами карантинних організмів у Волинській і Рівненській областях виявили небезпечного шкідника.Про це пише «Agro Times» Обмежено поширений в Україні карантинний організм – золотиста картопляна нематода може завдати значної шкоди рослинам і рослинним продуктам.Зокрема, паразита виявили у двох районах Волині на площі 4,35 га і трьох районах Рівненщини на площі 30,3 га.Наразі видали розпорядження на застосування фітосанітарних заходів для знищення карантинного організму, а також визначили порядок переміщення об’єктів регулювання в карантинних зонах та за їх межі.

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