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На Волині і Рівненщині виявили шкідника, який знищує картоплю

На Волині і Рівненщині виявили шкідника, який знищує картоплю
Під час спостережень за старими вогнищами карантинних організмів у Волинській і Рівненській областях виявили небезпечного шкідника.

Про це пише «Agro Times».

Обмежено поширений в Україні карантинний організм – золотиста картопляна нематода може завдати значної шкоди рослинам і рослинним продуктам.

Зокрема, паразита виявили у двох районах Волині на площі 4,35 га і трьох районах Рівненщини на площі 30,3 га.

Наразі видали розпорядження на застосування фітосанітарних заходів для знищення карантинного організму, а також визначили порядок переміщення об’єктів регулювання в карантинних зонах та за їх межі.

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Теги: картопля, дкржпродспоживслужба, паразит, шкідник, нематода
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