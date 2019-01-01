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Катя Павлова знялася у весняній фотосесії для WEST AUTO HUB*

Катя Павлова знялася у весняній фотосесії для WEST AUTO HUB*
Волинська медійниця та громадська активістка Катерина Павлова стала учасницею фотосесії для автомобільної компанії WEST AUTO HUB.

Світлини з автівками опублікували на сторінці компанії у Facebook.

«Ніколи не розуміла стереотипів про жінок за кермом. А коли дізналася, що першою людиною, яка проїхала на автомобілі навколо світу, була жінка, а от першу ДТП у світі влаштував чоловік, впевнилася в тому, що «дівчатка, які рулять», - це круто!

Фотосесія за кермом для мене відкрила новий світ. Це крутий мотиватор, який шепотів ще потім декілька днів на вушко: "Катя, тобі так личить цей білий Mercedes. А яка ти сильна та стильна поруч з Range Rover.

Завдяки цьому проекту я усвідомила, що точно буду водійкою. І я хочу, щоб кожна жінка, яка ще вагається, подивилася, зрозуміла те ж, що й я, та прийшла у West Auto Hub за автівкою», - розповідає Катя Павлова.

Катя Павлова знялася у весняній фотосесії для WEST AUTO HUB*


У компанії зазначають, що планують проводити такі фотосесії й надалі. До співпраці будуть залучати відомих волинянок, які покажуть автомобілі зі своєї точки зору.

Катя Павлова знялася у весняній фотосесії для WEST AUTO HUB*


До слова, одяг моделі надали KUMA та Zalesova. Мейк-ап від візажистки Ольги Дацишиної (студія краси "Довершеність" вул. Відродження, 55, номер телефону 0506605999)

Катя Павлова знялася у весняній фотосесії для WEST AUTO HUB*
Катя Павлова знялася у весняній фотосесії для WEST AUTO HUB*
Катя Павлова знялася у весняній фотосесії для WEST AUTO HUB*
Катя Павлова знялася у весняній фотосесії для WEST AUTO HUB*
Катя Павлова знялася у весняній фотосесії для WEST AUTO HUB*
Катя Павлова знялася у весняній фотосесії для WEST AUTO HUB*
Катя Павлова знялася у весняній фотосесії для WEST AUTO HUB*



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Теги: Катя Павлова, West Auto Hub, фотосесія
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