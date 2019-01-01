Водій вантажівки, яка впала з туристами у річку на Прикарпатті, був п'яним. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



У найважчому стані 25-річна дівчина. У неї перелом тазу та струс мозку. У Верховині чекають на колег з обласної лікарні, які мають приїхати та оглянути потерпілу. Якщо її стан дозволить, заберуть до Івано-Франківська. Ще троє туристів, отримавши необхідну медичну допомогу, від госпіталізації відмовилися.



Найменше постраждав водій - у нього лише забиття коліна. З лікарні його забрали до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці вирішують питання, аби на час слідства тримати його під вартою. Адже, коли віз туристів, 47-річний водій був у стані алкогольного сп’яніння. А стара вантажівка не була переобладнана для перевезення пасажирів.



Однак, що саме спричинило аварію, слідчі ще з’ясовують. Під час аварії у вантажівці було 23 туриста з Білорусі. У Коломийській фірмі вони замовили рафтинг-тур, аби човнами сплавитися рікою Чорний Черемош. До ріки вони мали дістатися вантажівкою. Але, проїхавши якихось 100 метрів від місця збору, вантажівка раптово з’їхала з гори у 40-метрову прірву. Загинули дві туристки та керівник групи.



"Знизив передачу, машина смикнулась вперед, гальма відмовили, не зміг зупинити, затягнуло в кювет і скинуло вниз. Тих, хто в кузові, тих розкидало, ті хто в кабіні - хтось вибрався, хтось не вибрався", - розповідають туристи.



"Відстань з прірви близько 40 метрів, частина людей знаходилась у воді, а інша частина - на берегах. Автомобіль було розрізано і дістано тіла загиблих туристів", - повідомив очільник місцевого ДСНС Володимир Чернецький.



Нагадаємо, 6 травня в Івано-Франківській області вантажівка, яка перевозила понад два десятки білоруських туристів,

перекинулася у річку Чорний Черемош. Унаслідок аварії загинув керівник групи та дві жінки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після падіння вантажівки у річку на Прикарпатті семеро білоруських туристів досі залишаються у лікарні.Про це йдеться у сюжеті ТСН У найважчому стані 25-річна дівчина. У неї перелом тазу та струс мозку. У Верховині чекають на колег з обласної лікарні, які мають приїхати та оглянути потерпілу. Якщо її стан дозволить, заберуть до Івано-Франківська. Ще троє туристів, отримавши необхідну медичну допомогу, від госпіталізації відмовилися.Найменше постраждав водій - у нього лише забиття коліна. З лікарні його забрали до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці вирішують питання, аби на час слідства тримати його під вартою. Адже, коли віз туристів, 47-річний водій був у стані алкогольного сп’яніння. А стара вантажівка не була переобладнана для перевезення пасажирів.Однак, що саме спричинило аварію, слідчі ще з’ясовують. Під час аварії у вантажівці було 23 туриста з Білорусі. У Коломийській фірмі вони замовили рафтинг-тур, аби човнами сплавитися рікою Чорний Черемош. До ріки вони мали дістатися вантажівкою. Але, проїхавши якихось 100 метрів від місця збору, вантажівка раптово з’їхала з гори у 40-метрову прірву. Загинули дві туристки та керівник групи."Знизив передачу, машина смикнулась вперед, гальма відмовили, не зміг зупинити, затягнуло в кювет і скинуло вниз. Тих, хто в кузові, тих розкидало, ті хто в кабіні - хтось вибрався, хтось не вибрався", - розповідають туристи."Відстань з прірви близько 40 метрів, частина людей знаходилась у воді, а інша частина - на берегах. Автомобіль було розрізано і дістано тіла загиблих туристів", - повідомив очільник місцевого ДСНС Володимир Чернецький.Нагадаємо, 6 травня в Івано-Франківській області вантажівка, яка перевозила понад два десятки білоруських туристів,перекинулася у річку Чорний Черемош. Унаслідок аварії загинув керівник групи та дві жінки.

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