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Водій вантажівки, яка впала з туристами у річку на Прикарпатті, був п'яним. ВІДЕО

Водій вантажівки, яка впала з туристами у річку на Прикарпатті, був п'яним. ВІДЕО
Після падіння вантажівки у річку на Прикарпатті семеро білоруських туристів досі залишаються у лікарні.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У найважчому стані 25-річна дівчина. У неї перелом тазу та струс мозку.  У Верховині чекають на колег з обласної лікарні, які мають приїхати та оглянути потерпілу. Якщо її стан дозволить, заберуть до Івано-Франківська. Ще троє туристів, отримавши необхідну медичну допомогу, від госпіталізації відмовилися.

Найменше постраждав водій - у нього лише забиття коліна. З лікарні його забрали до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці вирішують питання, аби на час слідства тримати його під вартою. Адже, коли віз туристів, 47-річний водій був у стані алкогольного сп’яніння. А стара вантажівка не була переобладнана для перевезення пасажирів.

Однак, що саме спричинило аварію, слідчі ще з’ясовують. Під час аварії у вантажівці було 23 туриста з Білорусі. У Коломийській фірмі вони замовили рафтинг-тур, аби човнами сплавитися рікою Чорний Черемош. До ріки вони мали дістатися вантажівкою. Але, проїхавши якихось 100 метрів від місця збору, вантажівка раптово з’їхала з гори у 40-метрову прірву. Загинули дві туристки та керівник групи.

"Знизив передачу, машина смикнулась вперед, гальма відмовили, не зміг зупинити, затягнуло в кювет і скинуло вниз. Тих, хто в кузові, тих розкидало, ті хто в кабіні - хтось вибрався, хтось не вибрався", - розповідають туристи.

"Відстань з прірви близько 40 метрів, частина людей знаходилась у воді, а інша частина - на берегах. Автомобіль було розрізано і дістано тіла загиблих туристів", - повідомив очільник місцевого ДСНС Володимир Чернецький.

Нагадаємо, 6 травня в Івано-Франківській області вантажівка, яка перевозила понад два десятки білоруських туристів,
перекинулася у річку Чорний Черемош. Унаслідок аварії загинув керівник групи та дві жінки.


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Теги: вантажівка, туристи
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