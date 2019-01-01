На фестивалі «Волинська Голландія» незаконно продавали алкоголь
Сьогодні, 11:15
На фестивалі «Волинська Голландія» продавали алкогольні напої із порушенням норм закону.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Нагадаємо, фестиваль розпочався 30 квітня.
Питні меди, вина, горілчана та коньячна продукція, що пропонувалися
відвідувачам відомого на Волині квіткового фестивалю, в окремих випадках реалізовувалася споживачам з порушенням норм закону, – констатують в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області.
Висновки про зловживання окремими фізичними особами фіскали
обґрунтовують актами проведених оглядів місць здійснення діяльності та фактичних перевірок точок, де пропонували алкогольну продукцію на фестивалі квітів на території Ковельського району.
Підставою для пильної уваги фахівців ДФС до бізнесменів, які
афішували під час проведення фестивалю частування закарпатськими
винами (за окрему плату), стала рекламна продукція заходу та публікації у ЗМІ.
Як з’ясувалося, гостям фестивалю фізичні особи, котрі не зареєстровані суб’єктами підприємництва, справді реалізовували алкогольні напої, щонайменше тричі порушуючи закон. По-перше, без ліцензії на такий вид діяльності, по-друге, без офіційної реєстрації діяльності, по-третє - поза касовим обліком, тобто порушуючи правила готівкового обігу.
Зокрема, волинські фіскали встановили такі факти під час огляду
торгівельних місць громадянином Юрієм С. Питні меди та вина
підприємливий волинянин пропонував без ліцензії, держрестрації та обліку через РРО, про що був складений адмінпротокол за ч.1 ст. 164 КЗпАП. Продукція, що продавалася цим громадянином – членом однієї з громадських організацій, вилучена співробітниками податкової міліції.
В Головному управлінні ДФС у Волинській області застерігають:
підакцизна продукція, що реалізується з порушеннями норм чинного
законодавства, може становити серйозну загрозу життю і здоров’ю її
споживачів.
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Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Нагадаємо, фестиваль розпочався 30 квітня.
Питні меди, вина, горілчана та коньячна продукція, що пропонувалися
відвідувачам відомого на Волині квіткового фестивалю, в окремих випадках реалізовувалася споживачам з порушенням норм закону, – констатують в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області.
Висновки про зловживання окремими фізичними особами фіскали
обґрунтовують актами проведених оглядів місць здійснення діяльності та фактичних перевірок точок, де пропонували алкогольну продукцію на фестивалі квітів на території Ковельського району.
Підставою для пильної уваги фахівців ДФС до бізнесменів, які
афішували під час проведення фестивалю частування закарпатськими
винами (за окрему плату), стала рекламна продукція заходу та публікації у ЗМІ.
Як з’ясувалося, гостям фестивалю фізичні особи, котрі не зареєстровані суб’єктами підприємництва, справді реалізовували алкогольні напої, щонайменше тричі порушуючи закон. По-перше, без ліцензії на такий вид діяльності, по-друге, без офіційної реєстрації діяльності, по-третє - поза касовим обліком, тобто порушуючи правила готівкового обігу.
Зокрема, волинські фіскали встановили такі факти під час огляду
торгівельних місць громадянином Юрієм С. Питні меди та вина
підприємливий волинянин пропонував без ліцензії, держрестрації та обліку через РРО, про що був складений адмінпротокол за ч.1 ст. 164 КЗпАП. Продукція, що продавалася цим громадянином – членом однієї з громадських організацій, вилучена співробітниками податкової міліції.
В Головному управлінні ДФС у Волинській області застерігають:
підакцизна продукція, що реалізується з порушеннями норм чинного
законодавства, може становити серйозну загрозу життю і здоров’ю її
споживачів.
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