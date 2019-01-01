вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Завтра у центрі Луцька – концерт духового оркестру

Завтра у центрі Луцька – концерт духового оркестру
8 травня на Театральному майдані міста Луцька відбудеться концерт духового оркестру Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України.

Початок заходу о 13 годині, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Захід реалізовується в рамках Всеукраїнського патріотично-мистецького проекту «Армія з народом».

Нагадаємо, що 8 травня у Луцьку відзначатимуть День пам'яті та примирення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: духовий оркестр, музика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині залишилось три ветерани Другої Світової війни
Сьогодні, 21:18
Завтра у центрі Луцька – концерт духового оркестру
Сьогодні, 20:43
Чи дійсно існує ПМС: луцький акушер-гінеколог розвіяла міфи
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 травня
Сьогодні, 20:00
Підприємство поблизу Луцька, яке забруднювало повітря формальдегідом, запрацювало знову
Сьогодні, 19:44
Схожі новини
Волинянин написав музику до хіта «Охрана отмєна». ВІДЕО Волинянин написав музику до хіта «Охрана отмєна». ВІДЕО
05 травень, 14:15
Як MONATIK разом з дружиною та синами насолоджуються відпочинком в Італії Як MONATIK разом з дружиною та синами насолоджуються відпочинком в Італії
02 травень, 11:30
MONATIK переспівав новий хіт Лободи. ВІДЕО MONATIK переспівав новий хіт Лободи. ВІДЕО
29 квітень, 13:00
Сільський голова з Волині майструє флейти дощу Сільський голова з Волині майструє флейти дощу
23 квітень, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині залишилось три ветерани Другої Світової війни
Сьогодні, 21:18
 0
Завтра у центрі Луцька – концерт духового оркестру
Сьогодні, 20:43
 0
Чи дійсно існує ПМС: луцький акушер-гінеколог розвіяла міфи
Сьогодні, 20:20
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Підприємство поблизу Луцька, яке забруднювало повітря формальдегідом, запрацювало знову
Сьогодні, 19:44
 0
Медіа
відео
1/8