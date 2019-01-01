Завтра у центрі Луцька – концерт духового оркестру





Початок заходу о 13 годині, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



Захід реалізовується в рамках Всеукраїнського патріотично-мистецького проекту «Армія з народом».



Нагадаємо, що 8 травня у Луцьку відзначатимуть День пам'яті та примирення.

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