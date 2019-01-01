Завтра у центрі Луцька – концерт духового оркестру
Сьогодні, 20:43
8 травня на Театральному майдані міста Луцька відбудеться концерт духового оркестру Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України.
Початок заходу о 13 годині, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Захід реалізовується в рамках Всеукраїнського патріотично-мистецького проекту «Армія з народом».
Нагадаємо, що 8 травня у Луцьку відзначатимуть День пам'яті та примирення.
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Початок заходу о 13 годині, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Захід реалізовується в рамках Всеукраїнського патріотично-мистецького проекту «Армія з народом».
Нагадаємо, що 8 травня у Луцьку відзначатимуть День пам'яті та примирення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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