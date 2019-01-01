На Сумщині зарізали двох пенсіонерів





Про це



Труп чоловіка, пенсіонера, 1955 року народження, знайшли поряд з його будинком, де він мешкав. Там же виявили і труп його сестри (1949 року народження). В обох покійних на тілі колото-різані рани, а також забої голови.



Попередньо з будинку нічого не вкрали.



Розпочали досудове розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одному із сіл Сумської області знайшли тіла чоловіка та його сестри.Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.Труп чоловіка, пенсіонера, 1955 року народження, знайшли поряд з його будинком, де він мешкав. Там же виявили і труп його сестри (1949 року народження). В обох покійних на тілі колото-різані рани, а також забої голови.Попередньо з будинку нічого не вкрали.Розпочали досудове розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

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