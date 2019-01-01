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На Сумщині зарізали двох пенсіонерів

На Сумщині зарізали двох пенсіонерів
У одному із сіл Сумської області знайшли тіла чоловіка та його сестри.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Труп чоловіка, пенсіонера, 1955 року народження, знайшли поряд з його будинком, де він мешкав. Там же виявили і труп його сестри (1949 року народження). В обох покійних на тілі колото-різані рани, а також забої голови.

Попередньо з будинку нічого не вкрали.

Розпочали досудове розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

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Теги: вбивство
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