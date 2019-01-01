Водій шкільного автобуса на Волині загинув після зіткнення з вантажівкою
Сьогодні, 17:34
У селі Шклинь Горохівського району сьогодні, 7 травня, після 16 години сталася аварія за участю шкільного автобуса та вантажівки.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
У результаті зіткнення водій шкільного автобуса загинув. Пасажирів в автобусі не було. Автобус злетів у кювет.
Попередньо встановили, що водій автобуса, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі вантажівці.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції Волині.
За частиною 2 статті 286 розпочнуть кримінальне провадження.
Відео можна переглянути ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
У результаті зіткнення водій шкільного автобуса загинув. Пасажирів в автобусі не було. Автобус злетів у кювет.
Попередньо встановили, що водій автобуса, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі вантажівці.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції Волині.
За частиною 2 статті 286 розпочнуть кримінальне провадження.
Відео можна переглянути ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Обрали голову Вищого антикорупційного суду
Сьогодні, 17:55
Водій шкільного автобуса на Волині загинув після зіткнення з вантажівкою
Сьогодні, 17:34
У «Промені» організовують вечірки в американському стилі*
Сьогодні, 17:30
У Луцьку зіткнулись три автомобілі
Сьогодні, 17:01
Волинський адвокат «привласнив» квартиру лучанки та продав її
Сьогодні, 16:57