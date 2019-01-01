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Водій шкільного автобуса на Волині загинув після зіткнення з вантажівкою

Водій шкільного автобуса на Волині загинув після зіткнення з вантажівкою
У селі Шклинь Горохівського району сьогодні, 7 травня, після 16 години сталася аварія за участю шкільного автобуса та вантажівки.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

У результаті зіткнення водій шкільного автобуса загинув. Пасажирів в автобусі не було. Автобус злетів у кювет.

Попередньо встановили, що водій автобуса, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі вантажівці.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції Волині.

За частиною 2 статті 286 розпочнуть кримінальне провадження.

Відео можна переглянути ТУТ.
Водій шкільного автобуса на Волині загинув після зіткнення з вантажівкою
Водій шкільного автобуса на Волині загинув після зіткнення з вантажівкою
Водій шкільного автобуса на Волині загинув після зіткнення з вантажівкою
Водій шкільного автобуса на Волині загинув після зіткнення з вантажівкою




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Теги: аварія, ДТП, Шклинь, Волинь
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