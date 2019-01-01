Водій шкільного автобуса на Волині загинув після зіткнення з вантажівкою





Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



У результаті зіткнення водій шкільного автобуса загинув. Пасажирів в автобусі не було. Автобус злетів у кювет.



Попередньо встановили, що водій автобуса, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі вантажівці.



На місце виїхала слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції Волині.



За частиною 2 статті 286 розпочнуть кримінальне провадження.



Відео можна переглянути









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