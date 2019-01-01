У Луцьку нагородили патрульних, які брали участь у війні з Росією. ФОТО

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З нагоди Дня пам'яті та примирення, в Управлінні патрульної поліції у Волинській області відзначили патрульних поліцейських, які брали участь в АТО/ООС.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Відзнаки Президента України «За участь в антитерористичній операції» та медалі вручив заступник начальника УПП Роман Буховець.
«Гордість переповнює за те, що я служу з вами пліч-о-пліч. Ви точно гідні нести високе звання поліцейського. Напевно, відзнаки та медалі – це найменше, що вам може дати держава, але й така увага важлива. Ви заслуговуєте на достойне життя, достойні зарплати, на більше, ніж звичайні громадяни. Пишаюсь, що служу з вами», - сказав Роман Буховець.
Потому кожному з присутніх учасників АТО вручили відзнаки та прикріпили медалі.
Зауважимо, що в Управлінні працює 46 чоловіків, які перебували в зоні АТО.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Відзнаки Президента України «За участь в антитерористичній операції» та медалі вручив заступник начальника УПП Роман Буховець.
«Гордість переповнює за те, що я служу з вами пліч-о-пліч. Ви точно гідні нести високе звання поліцейського. Напевно, відзнаки та медалі – це найменше, що вам може дати держава, але й така увага важлива. Ви заслуговуєте на достойне життя, достойні зарплати, на більше, ніж звичайні громадяни. Пишаюсь, що служу з вами», - сказав Роман Буховець.
Потому кожному з присутніх учасників АТО вручили відзнаки та прикріпили медалі.
Зауважимо, що в Управлінні працює 46 чоловіків, які перебували в зоні АТО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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