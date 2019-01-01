На Волині автівка після зіткнення з іншою переїхала випадкового перехожого





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Внаслідок зіткнення автомобіль Chevrolet Niva наїхав на перехожого, 58-річного жителя міста Нововолинськ.



Постраждалий переходив вулицю по нерегульованому пішохідному переходу.



Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 7 травня, у Володимирі-Волинському автомобіль Audi 100 під керуванням 29-річного волинянина зіткнувся з автомобілем Chevrolet Niva, котрий зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Внаслідок зіткнення автомобіль Chevrolet Niva наїхав на перехожого, 58-річного жителя міста Нововолинськ.Постраждалий переходив вулицю по нерегульованому пішохідному переходу.Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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