Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 травня







Іваничівський район

1. 9:00-16:00

с.Павлівка територія ферми





Ковельський район

1.



ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"



(МВ-10 Л.20-23)



9:00-17:00



ПАТ "Ковель-Вапно"



смт.Люблинець





Локачинський район



Інформацію не надано





місто Луцьк



9.00 до 17.00 - вул. Белінського, Каштанова, Гастело, Болбачана.







Луцький район



Вимкнень споживачів не заплановано







Любомльський та Шацький райони



1. 10:00 – 17:00



с.Гороховище, с.Вишнівка





Любешівський район



Вимкнень споживачів не заплановано





Маневицький район



Інформацію не надано





місто Нововолинськ





1. 09:00-17:00



Магазин «Дрібниці»



м.Нововолинськ



вул.Куліша, 1-3, 2-6



вул.Героїв АТО, 2-6



вул.Сковороди, 11, 22-25



пров.Декабристів



пров.Мирний



вул.зелена, 53-63, 52-72



вул.Миру, 11-27, 10-22





Рожищенський район



1. 9:00-17:00



с.Озденіж магазин, ФАП.



с.Озденіж вул.Садова.



2. 9:00-17:00



с.Озденіж



3. 9:00-17:00



м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.



4. 9:00-17:00



с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.



с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.



5. 9:00-17:00



с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.



с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.



6.



ПЛ-0,4 кВ від КТП-402



9:00-17:00



с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.



с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.



7. 9:00-17:00



м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.



8. 9:00-17:00



с.Корсині (повністю)



с.Духче пилорама.



с.Іванівка (повністю)



с.Літогоща ( повністю)







с.Корсині (повністю)



с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.



с.Іванівка (повністю)



с.Літогоща ( повністю)



9. 9:00-17:00



с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв'язку, ППМ, БССЗ, майстерня.



с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.



10. 9:00-17:00



с.Топільне бригада.



с.Топільне вул.Квітнева , Ювілейна, Миру.



Старовижівський район



Вимкнень споживачів не заплановано



Турійський район



1. 09:00-16:00



ФОП Вакулюк І.С.- магазин



с.Обеніжи





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 11 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 9:00-16:00с.Павлівка територія ферми1.ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"(МВ-10 Л.20-23)9:00-17:00ПАТ "Ковель-Вапно"смт.ЛюблинецьІнформацію не надано9.00 до 17.00 - вул. Белінського, Каштанова, Гастело, Болбачана.Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00 – 17:00с.Гороховище, с.ВишнівкаВимкнень споживачів не запланованоІнформацію не надано1. 09:00-17:00Магазин «Дрібниці»м.Нововолинськвул.Куліша, 1-3, 2-6вул.Героїв АТО, 2-6вул.Сковороди, 11, 22-25пров.Декабристівпров.Мирнийвул.зелена, 53-63, 52-72вул.Миру, 11-27, 10-221. 9:00-17:00с.Озденіж магазин, ФАП.с.Озденіж вул.Садова.2. 9:00-17:00с.Озденіж3. 9:00-17:00м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.4. 9:00-17:00с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.5. 9:00-17:00с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.6.ПЛ-0,4 кВ від КТП-4029:00-17:00с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.7. 9:00-17:00м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.8. 9:00-17:00с.Корсині (повністю)с.Духче пилорама.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)с.Корсині (повністю)с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)9. 9:00-17:00с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв'язку, ППМ, БССЗ, майстерня.с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.10. 9:00-17:00с.Топільне бригада.с.Топільне вул.Квітнева , Ювілейна, Миру.Вимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-16:00ФОП Вакулюк І.С.- магазинс.Обеніжи

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