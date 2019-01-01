Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині 11 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Іваничівський район
1. 9:00-16:00
с.Павлівка територія ферми
Ковельський район
1.
ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"
(МВ-10 Л.20-23)
9:00-17:00
ПАТ "Ковель-Вапно"
смт.Люблинець
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
9.00 до 17.00 - вул. Белінського, Каштанова, Гастело, Болбачана.
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
с.Гороховище, с.Вишнівка
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Інформацію не надано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Магазин «Дрібниці»
м.Нововолинськ
вул.Куліша, 1-3, 2-6
вул.Героїв АТО, 2-6
вул.Сковороди, 11, 22-25
пров.Декабристів
пров.Мирний
вул.зелена, 53-63, 52-72
вул.Миру, 11-27, 10-22
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Озденіж магазин, ФАП.
с.Озденіж вул.Садова.
2. 9:00-17:00
с.Озденіж
3. 9:00-17:00
м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. 9:00-17:00
с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.
с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. 9:00-17:00
с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.
с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-402
9:00-17:00
с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.
с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. 9:00-17:00
м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8. 9:00-17:00
с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
9. 9:00-17:00
с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв'язку, ППМ, БССЗ, майстерня.
с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.
10. 9:00-17:00
с.Топільне бригада.
с.Топільне вул.Квітнева , Ювілейна, Миру.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 09:00-16:00
ФОП Вакулюк І.С.- магазин
с.Обеніжи
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іваничівський район
1. 9:00-16:00
с.Павлівка територія ферми
Ковельський район
1.
ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"
(МВ-10 Л.20-23)
9:00-17:00
ПАТ "Ковель-Вапно"
смт.Люблинець
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
9.00 до 17.00 - вул. Белінського, Каштанова, Гастело, Болбачана.
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
с.Гороховище, с.Вишнівка
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Інформацію не надано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Магазин «Дрібниці»
м.Нововолинськ
вул.Куліша, 1-3, 2-6
вул.Героїв АТО, 2-6
вул.Сковороди, 11, 22-25
пров.Декабристів
пров.Мирний
вул.зелена, 53-63, 52-72
вул.Миру, 11-27, 10-22
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Озденіж магазин, ФАП.
с.Озденіж вул.Садова.
2. 9:00-17:00
с.Озденіж
3. 9:00-17:00
м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. 9:00-17:00
с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.
с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. 9:00-17:00
с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.
с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-402
9:00-17:00
с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.
с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. 9:00-17:00
м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8. 9:00-17:00
с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
9. 9:00-17:00
с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв'язку, ППМ, БССЗ, майстерня.
с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.
10. 9:00-17:00
с.Топільне бригада.
с.Топільне вул.Квітнева , Ювілейна, Миру.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 09:00-16:00
ФОП Вакулюк І.С.- магазин
с.Обеніжи
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На водоймах Волині з початку року загинули 10 осіб
Сьогодні, 19:19
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 травня
Сьогодні, 19:00
Як у Луцьку відкриватимуть туристичний сезон
Сьогодні, 18:48
У повному екіпіруванні: луцькі поліцейські незвично привітали командира з одруженням
Сьогодні, 18:41
Криваве застілля: судили волинянина, який вбив співпляшника і встромив ніж в живіт іншому
Сьогодні, 18:25