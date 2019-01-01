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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 травня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 травня
На Волині 11 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.


Іваничівський район
1. 9:00-16:00
с.Павлівка територія ферми


Ковельський район
1.

ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"

(МВ-10 Л.20-23)

9:00-17:00

ПАТ "Ковель-Вапно"

смт.Люблинець


Локачинський район

Інформацію не надано


місто Луцьк

9.00 до 17.00 - вул. Белінського, Каштанова, Гастело, Болбачана.



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано



Любомльський та Шацький райони

1. 10:00 – 17:00

с.Гороховище, с.Вишнівка


Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано


Маневицький район

Інформацію не надано


місто Нововолинськ


1. 09:00-17:00

Магазин «Дрібниці»

м.Нововолинськ

вул.Куліша, 1-3, 2-6

вул.Героїв АТО, 2-6

вул.Сковороди, 11, 22-25

пров.Декабристів

пров.Мирний

вул.зелена, 53-63, 52-72

вул.Миру, 11-27, 10-22


Рожищенський район

1. 9:00-17:00

с.Озденіж магазин, ФАП.

с.Озденіж вул.Садова.

2. 9:00-17:00

с.Озденіж

3. 9:00-17:00

м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.

4. 9:00-17:00

с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.

с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.

5. 9:00-17:00

с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.

с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.

6.

ПЛ-0,4 кВ від КТП-402

9:00-17:00

с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.

с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.

7. 9:00-17:00

м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.

8. 9:00-17:00

с.Корсині (повністю)

с.Духче пилорама.

с.Іванівка (повністю)

с.Літогоща ( повністю)



с.Корсині (повністю)

с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.

с.Іванівка (повністю)

с.Літогоща ( повністю)

9. 9:00-17:00

с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв'язку, ППМ, БССЗ, майстерня.

с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.

10. 9:00-17:00

с.Топільне бригада.

с.Топільне вул.Квітнева , Ювілейна, Миру.

Старовижівський район

Вимкнень споживачів не заплановано

Турійський район

1. 09:00-16:00

ФОП Вакулюк І.С.- магазин

с.Обеніжи


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Теги: відключення, світло, Волинь
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