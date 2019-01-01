Відмовили гальма: у Трускавці перекинулась цистерна
Сьогодні, 09:48
У місті Трускавець на Львівщині сталася незвична ДТП.
Там дивні кульбіти виконала некерована вантажівка, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Усе почалося з того, що на пішохідному переході, пропускаючи жінку, пригальмував бус. Його водій помітив, що на швидкості з гори просто на нього мчить фура, тому встиг зманеврувати. Налякана жінка теж в останню мить відскочила, але опинилася в канаві і зламала руку.
Вантажівка ж злетіла у кювет і перекинулася догори дригом майже упритул із багатоповерхівкою. Вода, якою була наповнена цистерна, розлилася. Водій машини не постраждав. Чи була причиною ДТП його помилка, чи річ у несправності машини – тепер належить з’ясувати слідству.
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Там дивні кульбіти виконала некерована вантажівка, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Усе почалося з того, що на пішохідному переході, пропускаючи жінку, пригальмував бус. Його водій помітив, що на швидкості з гори просто на нього мчить фура, тому встиг зманеврувати. Налякана жінка теж в останню мить відскочила, але опинилася в канаві і зламала руку.
Вантажівка ж злетіла у кювет і перекинулася догори дригом майже упритул із багатоповерхівкою. Вода, якою була наповнена цистерна, розлилася. Водій машини не постраждав. Чи була причиною ДТП його помилка, чи річ у несправності машини – тепер належить з’ясувати слідству.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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