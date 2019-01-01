За декілька годин обмежать рух транспорту у центрі Луцька: перелік вулиць





Рух припинять з 14:30 до 15:00 12 травня, – пишуть



Громадська хода пройде за маршрутом: Замкова площа, вулиця Кафедральна, вулиця Братковського, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, вулиця Градний Узвіз.



Зазначають, що 12 травня відбудеться X Всеукраїнський фестиваль «Вишиті обереги єднання». Захід відбудеться на Театральному майдані.



З 15:30 до 17:00 представники трудових колективів, учні загальноосвітніх шкіл, охочі лучани візьмуть участь в акції спільного вишитого рушника єднання. З 10:00 до 19:00 год. у Палаці культури відбудеться виставка вишитих рушників.



У рамках заходу – виставки-ярмарки, виставки короваїв та хлібопекарської продукції, благодійні аукціони із продажу вишитих рушників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з громадською ходою на деяких вулицях Луцька перекриють рух.Рух припинять з 14:30 до 15:00 12 травня, – пишуть Волинські Новини Громадська хода пройде за маршрутом: Замкова площа, вулиця Кафедральна, вулиця Братковського, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, вулиця Градний Узвіз.Зазначають, що 12 травня відбудеться X Всеукраїнський фестиваль «Вишиті обереги єднання». Захід відбудеться на Театральному майдані.З 15:30 до 17:00 представники трудових колективів, учні загальноосвітніх шкіл, охочі лучани візьмуть участь в акції спільного вишитого рушника єднання. З 10:00 до 19:00 год. у Палаці культури відбудеться виставка вишитих рушників.У рамках заходу – виставки-ярмарки, виставки короваїв та хлібопекарської продукції, благодійні аукціони із продажу вишитих рушників.

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