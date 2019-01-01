вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За декілька годин обмежать рух транспорту у центрі Луцька: перелік вулиць

За декілька годин обмежать рух транспорту у центрі Луцька: перелік вулиць
У зв'язку з громадською ходою на деяких вулицях Луцька перекриють рух.

Рух припинять з 14:30 до 15:00 12 травня, – пишуть Волинські Новини.

Громадська хода пройде за маршрутом: Замкова площа, вулиця Кафедральна, вулиця Братковського, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, вулиця Градний Узвіз.

Зазначають, що 12 травня відбудеться X Всеукраїнський фестиваль «Вишиті обереги єднання». Захід відбудеться на Театральному майдані.

З 15:30 до 17:00 представники трудових колективів, учні загальноосвітніх шкіл, охочі лучани візьмуть участь в акції спільного вишитого рушника єднання. З 10:00 до 19:00 год. у Палаці культури відбудеться виставка вишитих рушників.

У рамках заходу – виставки-ярмарки, виставки короваїв та хлібопекарської продукції, благодійні аукціони із продажу вишитих рушників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перекриття, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За декілька годин обмежать рух транспорту у центрі Луцька: перелік вулиць
Сьогодні, 12:15
«Сморід виїдає очі»: лучанка скаржиться на сусідів-нечупар з 12 котами
Сьогодні, 11:45
«Генетичне сміття»: у луцькому парку «попрацювали» вандали. ФОТО
Сьогодні, 11:12
У Ківерцях активісти пофарбували в'їзний знак. ФОТО
Сьогодні, 10:38
Яке свято 12 травня і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:12
Схожі новини
У центрі Луцька перекриють вулиці У центрі Луцька перекриють вулиці
02 травень, 15:24
У Луцьку перекриють рух на деяких вулицях У Луцьку перекриють рух на деяких вулицях
14 квітень, 11:20
У Луцьку тимчасово перекриють деякі вулиці. СПИСОК У Луцьку тимчасово перекриють деякі вулиці. СПИСОК
12 квітень, 11:10
У Луцьку перекрили вулицю У Луцьку перекрили вулицю
02 квітень, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За декілька годин обмежать рух транспорту у центрі Луцька: перелік вулиць
Сьогодні, 12:15
 0
«Сморід виїдає очі»: лучанка скаржиться на сусідів-нечупар з 12 котами
Сьогодні, 11:45
 0
«Генетичне сміття»: у луцькому парку «попрацювали» вандали. ФОТО
Сьогодні, 11:12
 0
У Ківерцях активісти пофарбували в'їзний знак. ФОТО
Сьогодні, 10:38
 0
Яке свято 12 травня і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:12
 0
Медіа
відео
1/8