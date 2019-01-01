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У селі на Волині вранці горів житловий будинок

У селі на Волині вранці горів житловий будинок
У селі Підцир'я Камінь-Каширського району горів житловий будинок.

Пожежа трапилась 12 травня о 07:34, - пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

На місці події працювали дві пожежні автомобілі.

Пожежу локалізували о 07:58 та повністю ліквідували о 08:35.
Причина пожежі встановлюється.

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Теги: пожежа, будинок
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