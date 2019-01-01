У селі на Волині вранці горів житловий будинок
Сьогодні, 13:05
У селі Підцир'я Камінь-Каширського району горів житловий будинок.
Пожежа трапилась 12 травня о 07:34, - пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
На місці події працювали дві пожежні автомобілі.
Пожежу локалізували о 07:58 та повністю ліквідували о 08:35.
Причина пожежі встановлюється.
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Пожежа трапилась 12 травня о 07:34, - пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
На місці події працювали дві пожежні автомобілі.
Пожежу локалізували о 07:58 та повністю ліквідували о 08:35.
Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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