У селі на Волині вранці горів житловий будинок





Пожежа трапилась 12 травня о 07:34, - пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



На місці події працювали дві пожежні автомобілі.



Пожежу локалізували о 07:58 та повністю ліквідували о 08:35.

Причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підцир'я Камінь-Каширського району горів житловий будинок.Пожежа трапилась 12 травня о 07:34, - пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.На місці події працювали дві пожежні автомобілі.Пожежу локалізували о 07:58 та повністю ліквідували о 08:35.Причина пожежі встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію