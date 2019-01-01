У Луцьку маршрутка втаранилась у тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 16:03
У Луцьку сталась аварія за участю маршрутки та тролейбуса.
Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
Так, близько 15 години 12 травня на бульварі Дружби Народів маршрутка №12 в’їхала у тролейбус №2.
Внаслідок ДТП у тролейбуса вибите скло, у маршрутки – побитий передній правий бік та велика тріщина на лобовому склі.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
Патрульні, як прибули на місце, з’ясовують обставини та причини аварії.
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Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
Так, близько 15 години 12 травня на бульварі Дружби Народів маршрутка №12 в’їхала у тролейбус №2.
Внаслідок ДТП у тролейбуса вибите скло, у маршрутки – побитий передній правий бік та велика тріщина на лобовому склі.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
Патрульні, як прибули на місце, з’ясовують обставини та причини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Маршрутчик не вирулив, хотів обігнати щоб більше людей набрати.
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