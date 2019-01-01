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У Луцьку маршрутка втаранилась у тролейбус. ФОТО

У Луцьку маршрутка втаранилась у тролейбус. ФОТО
У Луцьку сталась аварія за участю маршрутки та тролейбуса.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

Так, близько 15 години 12 травня на бульварі Дружби Народів маршрутка №12 в’їхала у тролейбус №2.

Внаслідок ДТП у тролейбуса вибите скло, у маршрутки – побитий передній правий бік та велика тріщина на лобовому склі.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

Патрульні, як прибули на місце, з’ясовують обставини та причини аварії.
У Луцьку маршрутка втаранилась у тролейбус. ФОТО
У Луцьку маршрутка втаранилась у тролейбус. ФОТО
У Луцьку маршрутка втаранилась у тролейбус. ФОТО
У Луцьку маршрутка втаранилась у тролейбус. ФОТО
У Луцьку маршрутка втаранилась у тролейбус. ФОТО
У Луцьку маршрутка втаранилась у тролейбус. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Маршрутчик не вирулив, хотів обігнати щоб більше людей набрати.
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