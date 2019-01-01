У Луцьку маршрутка втаранилась у тролейбус. ФОТО





Про це



Так, близько 15 години 12 травня на бульварі Дружби Народів маршрутка №12 в’їхала у тролейбус №2.



Внаслідок ДТП у тролейбуса вибите скло, у маршрутки – побитий передній правий бік та велика тріщина на лобовому склі.



На щастя, в аварії ніхто не постраждав.



Патрульні, як прибули на місце, з’ясовують обставини та причини аварії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталась аварія за участю маршрутки та тролейбуса.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.Так, близько 15 години 12 травня на бульварі Дружби Народів маршрутка №12 в’їхала у тролейбус №2.Внаслідок ДТП у тролейбуса вибите скло, у маршрутки – побитий передній правий бік та велика тріщина на лобовому склі.На щастя, в аварії ніхто не постраждав.Патрульні, як прибули на місце, з’ясовують обставини та причини аварії.

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