Погода у Луцьку на понеділок, 13 травня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку ясна погода може ввечері змінитися на хмарну.
Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ із грозою, – повідомляє Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від +10 до +20 градусів Цельсія.
Вітер – до 3.3 метрів за секунду.
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Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ із грозою, – повідомляє Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від +10 до +20 градусів Цельсія.
Вітер – до 3.3 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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