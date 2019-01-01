Погода у Луцьку на понеділок, 13 травня





Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ із грозою, – повідомляє Sinoptik.



Температура повітря коливатиметься від +10 до +20 градусів Цельсія.



Вітер – до 3.3 метрів за секунду.

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