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Погода у Луцьку на понеділок, 13 травня

Погода у Луцьку на понеділок, 13 травня
У Луцьку ясна погода може ввечері змінитися на хмарну.

Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ із грозою, – повідомляє Sinoptik.

Температура повітря коливатиметься від +10 до +20 градусів Цельсія.

Вітер – до 3.3 метрів за секунду.

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Теги: погода, Луцьк, прогноз
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