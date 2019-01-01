Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині 13 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 - 17:00
Водонапірна башта, СФГ Каваляускас В.А.
с. Бегета, вул. Нова, Антонівка
2.09:00 - 17:00
с. Бегета, вул. Нова 2-38, Антонівка
3.09:00 - 17:00
Церква, дитячий садочок, ТзОВ «Укртауер» СМЗ
с. Лудин, вул.: Гірська
Горохівський район
1.ПЛ-0,4 кВ від КТП № 324
с.Бужани
09:00-17:00
Ф Г "Тарас" пилорама
Іваничівський район
1.ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП№29 для чистки траси ПЛ
9:00-16:30
с.Заставне вул.Клименка,1-28,вул.І.Франка,1-7
Ковельський район
1.С 35/10 кВ №20 "Люблинець"
(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 )
9:00-17:00
ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Павлюк М.М.
ТзОВ"УКРДОРС"
КП "Екокомунсервіс"
ФОП Буднік Є.А.
ПП "Явір-Ковель"
Дубівське СТ
Ф.О.Савич С.М.
ОСББ"Шкільна 6"
С/Р Люблинець
ОСББ "Шкільна 2"
ФОП Доннікова О.П.
ФОП Чик С.Є.
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"
С/Р Старі Кошари
Ковельське МТМО
СТзОВ"Сагайдачного"
Ковельське П-во вет.медицини
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
СТзОВ"Сагайдачного"
ФОП Зуб С.М.
ФОП Коваль С.В.
ФОП Старушик Р.М.
ФОП Холонюк Ю.В.
Ф/г "Кошара"
Ковельське Райво
ФОП Шворак П.Є.
Дубівське СТ
Церква Кругель
С/Р Старі Кошари
ФОП Колотюк Ю.Г.
Свято-Пантелеймонівський храм
ФОП Солодуха В.Л
СФГ "Фасти"
ПАТ" Волиньгаз "
С/Р Мощена
ПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихатки
ПАТ ШБУ-№63
ФГ "Мощена" тракторна бригада
ФОП Масловський М,А
м. смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Кругель
с.Нові Кошари
смт.Люблинець
с.Фасти
с.Черкаси
м.Ковель
с.Мощена
2. Л – 10 кВ Л.89-06
(ТП-320, ТП-625,
ТП-617, ТП-607,
ТП-217, ТП-351,
ТП-344, ТП-355,
ТП-334, ТП-557,
ТП-725, ТП-210,
ТП-276, ТП-696,
ТП-697, ТП-338,
ТП-211, ТП-349,
ТП-214, ТП-220,
ТП-510, ТП-213,
ТП-507, ТП-283,
ТП-584, ТП-585,
ТП-695)
9:00-17:00
Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В.
м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
Луцький район
1.ПЛ-10 кВ Л-31-01 до ЗТП-446 к.5 (КТП-33, 107, 233, 309, 526, 608, 623, 633)
09:00 – 17:00
СГ "Урожай" (ферма с.В.Омеляник), СГТзОВ "Луцький райсількомунгосп", ТзОВ "Престиж-Україна", ПП Барабаш Л.Ф., ж/б Куц М.Ю.
с.В.Омеляник житловий масив, с.Забороль житловий масив.
2.КТП-31
10:00-17:00
Клуб, пункт прийому молока.
с. Новостав вул. Центральна
3.КТП-225
09:00 – 17:00
ФОП Дармовис Сергій Анатолійович, артсвердловина.
с. Григоровичі вул. Східна, Набережна.
Любомльський та Шацький райони
1. пл-10 л 52-01 від лр-172
9:00 – 17:00
Школа дит.садок церква Молит.будинок санаторій с.Згорани
ТОВ "Надія
Магазин с.Згорани
ФОП Лукашук О.О.
ФОП Богдан В.М
ФОП Богдан Галина Андріївна
ФОП Романюк Мирослава Іванівна
ПрАТ "Київстар "
Б.ст.с.Заозерне
с.Згорани.Заозерне.Власюки
2. пл-0.4 ктп-471
9:00 – 17:00
смт.Шацьк вул.Л.Українки.Волі.Стуса
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЩТП-339
10:00 - 17:00
с.Бихів вул.Садова (частково), Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-33
10:00 - 17:00
с.Деревок вул.Квітнева (частково), Поліщука
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-33
10:00-17:00
Серхівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП),
с. Серхів
Нововолинськ
1. ТП-21
09:00-17:00
Приватбанк, центральна бібліотека, магазини: Берізка, Пилочка, АВС-маркет, Для Вас, Контакт, Европейський експрес
м.Нововолинськ
п-т Дружби, 13-17
вул.Св.Володимира, 9-13
вул.Нововолинська, 45-49
Ратнівський район
1. пл-10кв.л17-04 від лр-242..для заміни опор..
10.00-15.00
с.Краска
2. пл-04кв.л-1.2.ктп-90 для чистки траси..
9.30-17.00
с.Вижично.
3. пл-04кв.л-1.3.ктп-74. для заміни опор.
9.30-17.00
с.Броди
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112
9:00-17:00
с.Озденіж магазин, ФАП.
с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240
9:00-17:00
с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378
9:00-17:00
м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52
9:00-17:00
с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.
с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170
9:00-17:00
с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.
с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402
9:00-17:00
с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.
с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369
9:00-17:00
м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8. Л43-03
9:00-17:00
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296
9:00-17:00
с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-280
9:00-17:00
с.Кобче вул.Набережна,47-55, 1-39, Центральна, 26-38.
Старовижівський район
1. КТП-150,ЩТП-288 з
ПЛ-10кВ Л-13-01
10:00-17:00.
смт Ст.Вижва вул:Польова,Заводська,Пушкіна
2. ЗТП-215
10:00-17:00
с.Сераховичі вул:Радянська,
с.Грабово, Соловї, Комарово, хутір Заріка
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
ЗТП-293 Л-2
09:00-17:00
ФОП Кугіль О.В.- торговий павільйон, Турійське РТП-адмінбудинок, ФОП Грауда Т.В.- шино монтаж, ФОП Стичук С.М. – складське приміщення, АТС
с.м.т.Турійськ
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Володимир-Волинський район
1.09:00 - 17:00
Водонапірна башта, СФГ Каваляускас В.А.
с. Бегета, вул. Нова, Антонівка
2.09:00 - 17:00
с. Бегета, вул. Нова 2-38, Антонівка
3.09:00 - 17:00
Церква, дитячий садочок, ТзОВ «Укртауер» СМЗ
с. Лудин, вул.: Гірська
Горохівський район
1.ПЛ-0,4 кВ від КТП № 324
с.Бужани
09:00-17:00
Ф Г "Тарас" пилорама
Іваничівський район
1.ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП№29 для чистки траси ПЛ
9:00-16:30
с.Заставне вул.Клименка,1-28,вул.І.Франка,1-7
Ковельський район
1.С 35/10 кВ №20 "Люблинець"
(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 )
9:00-17:00
ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Павлюк М.М.
ТзОВ"УКРДОРС"
КП "Екокомунсервіс"
ФОП Буднік Є.А.
ПП "Явір-Ковель"
Дубівське СТ
Ф.О.Савич С.М.
ОСББ"Шкільна 6"
С/Р Люблинець
ОСББ "Шкільна 2"
ФОП Доннікова О.П.
ФОП Чик С.Є.
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"
С/Р Старі Кошари
Ковельське МТМО
СТзОВ"Сагайдачного"
Ковельське П-во вет.медицини
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
СТзОВ"Сагайдачного"
ФОП Зуб С.М.
ФОП Коваль С.В.
ФОП Старушик Р.М.
ФОП Холонюк Ю.В.
Ф/г "Кошара"
Ковельське Райво
ФОП Шворак П.Є.
Дубівське СТ
Церква Кругель
С/Р Старі Кошари
ФОП Колотюк Ю.Г.
Свято-Пантелеймонівський храм
ФОП Солодуха В.Л
СФГ "Фасти"
ПАТ" Волиньгаз "
С/Р Мощена
ПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихатки
ПАТ ШБУ-№63
ФГ "Мощена" тракторна бригада
ФОП Масловський М,А
м. смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Кругель
с.Нові Кошари
смт.Люблинець
с.Фасти
с.Черкаси
м.Ковель
с.Мощена
2. Л – 10 кВ Л.89-06
(ТП-320, ТП-625,
ТП-617, ТП-607,
ТП-217, ТП-351,
ТП-344, ТП-355,
ТП-334, ТП-557,
ТП-725, ТП-210,
ТП-276, ТП-696,
ТП-697, ТП-338,
ТП-211, ТП-349,
ТП-214, ТП-220,
ТП-510, ТП-213,
ТП-507, ТП-283,
ТП-584, ТП-585,
ТП-695)
9:00-17:00
Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В.
м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
Луцький район
1.ПЛ-10 кВ Л-31-01 до ЗТП-446 к.5 (КТП-33, 107, 233, 309, 526, 608, 623, 633)
09:00 – 17:00
СГ "Урожай" (ферма с.В.Омеляник), СГТзОВ "Луцький райсількомунгосп", ТзОВ "Престиж-Україна", ПП Барабаш Л.Ф., ж/б Куц М.Ю.
с.В.Омеляник житловий масив, с.Забороль житловий масив.
2.КТП-31
10:00-17:00
Клуб, пункт прийому молока.
с. Новостав вул. Центральна
3.КТП-225
09:00 – 17:00
ФОП Дармовис Сергій Анатолійович, артсвердловина.
с. Григоровичі вул. Східна, Набережна.
Любомльський та Шацький райони
1. пл-10 л 52-01 від лр-172
9:00 – 17:00
Школа дит.садок церква Молит.будинок санаторій с.Згорани
ТОВ "Надія
Магазин с.Згорани
ФОП Лукашук О.О.
ФОП Богдан В.М
ФОП Богдан Галина Андріївна
ФОП Романюк Мирослава Іванівна
ПрАТ "Київстар "
Б.ст.с.Заозерне
с.Згорани.Заозерне.Власюки
2. пл-0.4 ктп-471
9:00 – 17:00
смт.Шацьк вул.Л.Українки.Волі.Стуса
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЩТП-339
10:00 - 17:00
с.Бихів вул.Садова (частково), Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-33
10:00 - 17:00
с.Деревок вул.Квітнева (частково), Поліщука
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-33
10:00-17:00
Серхівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП),
с. Серхів
Нововолинськ
1. ТП-21
09:00-17:00
Приватбанк, центральна бібліотека, магазини: Берізка, Пилочка, АВС-маркет, Для Вас, Контакт, Европейський експрес
м.Нововолинськ
п-т Дружби, 13-17
вул.Св.Володимира, 9-13
вул.Нововолинська, 45-49
Ратнівський район
1. пл-10кв.л17-04 від лр-242..для заміни опор..
10.00-15.00
с.Краска
2. пл-04кв.л-1.2.ктп-90 для чистки траси..
9.30-17.00
с.Вижично.
3. пл-04кв.л-1.3.ктп-74. для заміни опор.
9.30-17.00
с.Броди
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112
9:00-17:00
с.Озденіж магазин, ФАП.
с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240
9:00-17:00
с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378
9:00-17:00
м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52
9:00-17:00
с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.
с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170
9:00-17:00
с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.
с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402
9:00-17:00
с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.
с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369
9:00-17:00
м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8. Л43-03
9:00-17:00
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296
9:00-17:00
с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-280
9:00-17:00
с.Кобче вул.Набережна,47-55, 1-39, Центральна, 26-38.
Старовижівський район
1. КТП-150,ЩТП-288 з
ПЛ-10кВ Л-13-01
10:00-17:00.
смт Ст.Вижва вул:Польова,Заводська,Пушкіна
2. ЗТП-215
10:00-17:00
с.Сераховичі вул:Радянська,
с.Грабово, Соловї, Комарово, хутір Заріка
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
ЗТП-293 Л-2
09:00-17:00
ФОП Кугіль О.В.- торговий павільйон, Турійське РТП-адмінбудинок, ФОП Грауда Т.В.- шино монтаж, ФОП Стичук С.М. – складське приміщення, АТС
с.м.т.Турійськ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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