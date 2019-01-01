Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 травня

На Волині 13 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 - 17:00Водонапірна башта, СФГ Каваляускас В.А.с. Бегета, вул. Нова, Антонівка2.09:00 - 17:00с. Бегета, вул. Нова 2-38, Антонівка3.09:00 - 17:00Церква, дитячий садочок, ТзОВ «Укртауер» СМЗс. Лудин, вул.: Гірська1.ПЛ-0,4 кВ від КТП № 324с.Бужани09:00-17:00Ф Г "Тарас" пилорама1.ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП№29 для чистки траси ПЛ9:00-16:30с.Заставне вул.Клименка,1-28,вул.І.Франка,1-71.С 35/10 кВ №20 "Люблинець"(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 )9:00-17:00ПАТ "Ковель-Вапно"ФОП Павлюк М.М.ТзОВ"УКРДОРС"КП "Екокомунсервіс"ФОП Буднік Є.А.ПП "Явір-Ковель"Дубівське СТФ.О.Савич С.М.ОСББ"Шкільна 6"С/Р ЛюблинецьОСББ "Шкільна 2"ФОП Доннікова О.П.ФОП Чик С.Є.ПрАТ "МТС УКРАЇНА"Львівська філія ПрАТ"Київстар"ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"С/Р Старі КошариКовельське МТМОСТзОВ"Сагайдачного"Ковельське П-во вет.медициниПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗПрАТ "МТС УКРАЇНА"СТзОВ"Сагайдачного"ФОП Зуб С.М.ФОП Коваль С.В.ФОП Старушик Р.М.ФОП Холонюк Ю.В.Ф/г "Кошара"Ковельське РайвоФОП Шворак П.Є.Дубівське СТЦерква КругельС/Р Старі КошариФОП Колотюк Ю.Г.Свято-Пантелеймонівський храмФОП Солодуха В.ЛСФГ "Фасти"ПАТ" Волиньгаз "С/Р МощенаПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихаткиПАТ ШБУ-№63ФГ "Мощена" тракторна бригадаФОП Масловський М,Ам. смт.Люблинецьс.Старі Кошарис.Кругельс.Нові Кошарисмт.Люблинецьс.Фастис.Черкасим.Ковельс.Мощена2. Л – 10 кВ Л.89-06(ТП-320, ТП-625,ТП-617, ТП-607,ТП-217, ТП-351,ТП-344, ТП-355,ТП-334, ТП-557,ТП-725, ТП-210,ТП-276, ТП-696,ТП-697, ТП-338,ТП-211, ТП-349,ТП-214, ТП-220,ТП-510, ТП-213,ТП-507, ТП-283,ТП-584, ТП-585,ТП-695)9:00-17:00Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В.,ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума",Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В.м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,с. Бахів-2,с. Дубове,с. Гішин,с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут.1.ПЛ-10 кВ Л-31-01 до ЗТП-446 к.5 (КТП-33, 107, 233, 309, 526, 608, 623, 633)09:00 – 17:00СГ "Урожай" (ферма с.В.Омеляник), СГТзОВ "Луцький райсількомунгосп", ТзОВ "Престиж-Україна", ПП Барабаш Л.Ф., ж/б Куц М.Ю.с.В.Омеляник житловий масив, с.Забороль житловий масив.2.КТП-3110:00-17:00Клуб, пункт прийому молока.с. Новостав вул. Центральна3.КТП-22509:00 – 17:00ФОП Дармовис Сергій Анатолійович, артсвердловина.с. Григоровичі вул. Східна, Набережна.1. пл-10 л 52-01 від лр-1729:00 – 17:00Школа дит.садок церква Молит.будинок санаторій с.ЗгораниТОВ "НадіяМагазин с.ЗгораниФОП Лукашук О.О.ФОП Богдан В.МФОП Богдан Галина АндріївнаФОП Романюк Мирослава ІванівнаПрАТ "Київстар "Б.ст.с.Заозернес.Згорани.Заозерне.Власюки2. пл-0.4 ктп-4719:00 – 17:00смт.Шацьк вул.Л.Українки.Волі.Стуса1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЩТП-33910:00 - 17:00с.Бихів вул.Садова (частково), Молодіжна2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-3310:00 - 17:00с.Деревок вул.Квітнева (частково), Поліщука1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3310:00-17:00Серхівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП),с. Серхів1. ТП-2109:00-17:00Приватбанк, центральна бібліотека, магазини: Берізка, Пилочка, АВС-маркет, Для Вас, Контакт, Европейський експресм.Нововолинськп-т Дружби, 13-17вул.Св.Володимира, 9-13вул.Нововолинська, 45-491. пл-10кв.л17-04 від лр-242..для заміни опор..10.00-15.00с.Краска2. пл-04кв.л-1.2.ктп-90 для чистки траси..9.30-17.00с.Вижично.3. пл-04кв.л-1.3.ктп-74. для заміни опор.9.30-17.00с.Броди1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-1129:00-17:00с.Озденіж магазин, ФАП.с.Озденіж вул.Садова.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-2409:00-17:00с.Озденіж3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3789:00-17:00м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-529:00-17:00с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-1709:00-17:00с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-4029:00-17:00с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3699:00-17:00м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.8. Л43-039:00-17:00с.Корсині (повністю)с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-2969:00-17:00с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-2809:00-17:00с.Кобче вул.Набережна,47-55, 1-39, Центральна, 26-38.1. КТП-150,ЩТП-288 зПЛ-10кВ Л-13-0110:00-17:00.смт Ст.Вижва вул:Польова,Заводська,Пушкіна2. ЗТП-21510:00-17:00с.Сераховичі вул:Радянська,с.Грабово, Соловї, Комарово, хутір Заріка1. ПЛ-0,4кВЗТП-293 Л-209:00-17:00ФОП Кугіль О.В.- торговий павільйон, Турійське РТП-адмінбудинок, ФОП Грауда Т.В.- шино монтаж, ФОП Стичук С.М. – складське приміщення, АТСс.м.т.Турійськ