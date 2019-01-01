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Взяв горілку та бекон: у Луцьку затримали чоловіка, який обікрав два магазини. ФОТО

Взяв горілку та бекон: у Луцьку затримали чоловіка, який обікрав два магазини. ФОТО
У Луцьку 50-річний чоловік хотів вкрасти з магазинів горілку, бекон та банку згущеного молока.

Події трапились у неділю, 12 травня, у Луцьку.

Спочатку 50-річний чоловік викрав із супермаркета на проспекті Соборності пляшку горілки та незбиране згущене молоко на суму понад 160 гривень. Це помітив охоронець та затримав особу. На нього патрульні оформили протокол за дрібну крадіжку.

Згодом той же громадянин поцупив з іншого магазину, по вулиці Ветеранів, ще три пляшки горілки та бекон. Оскільки цього разу сума перевищила 300 гривень, на місце викликали слідчо-оперативну групу, тож підозрюваному вже загрожує кримінальна відповідальність.

Взяв горілку та бекон: у Луцьку затримали чоловіка, який обікрав два магазини. ФОТО
Взяв горілку та бекон: у Луцьку затримали чоловіка, який обікрав два магазини. ФОТО

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Теги: Луцьк, крадіжка
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