На Волині автівка влетіла у дерево: пасажирка загинула, дитина – у лікарні

Поблизу села Яківці Ківерцівського району автомобіль «Audi 80» з’їхав з проїжджої частини та врізався в дерево. Пасажирка авто загинула на місці ДТП.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.ДТП сталася близько 21 години. За кермом автомобіля перебував 29-річний рівнянин. Водія та 2-річну пасажирку госпіталізували в центральну міську лікарню Рівного.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих, слідчі Головного управління Національної поліції в області розпочали кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Проводиться досудове розслідування, в ході якого будуть встановленні всі обставини ДТП.