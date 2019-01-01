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На Волині автівка влетіла у дерево: пасажирка загинула, дитина – у лікарні

На Волині автівка влетіла у дерево: пасажирка загинула, дитина – у лікарні
Поблизу села Яківці Ківерцівського району автомобіль «Audi 80» з’їхав з проїжджої частини та врізався в дерево. Пасажирка авто загинула на місці ДТП.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

ДТП сталася близько 21 години. За кермом автомобіля перебував 29-річний рівнянин. Водія та 2-річну пасажирку госпіталізували в центральну міську лікарню Рівного.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих, слідчі Головного управління Національної поліції в області розпочали кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Проводиться досудове розслідування, в ході якого будуть встановленні всі обставини ДТП.
На Волині автівка влетіла у дерево: пасажирка загинула, дитина – у лікарні
На Волині автівка влетіла у дерево: пасажирка загинула, дитина – у лікарні

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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