Для волинських шкіл закуплять ще 9 автобусів
Сьогодні, 17:00
Цьогорів для навчальних закладів Волині планують закупити 9 автобусів.
Відповідне розпорядження про розподіл коштів підписав голова облдержадміністрації Олександр Савченко під час наради з окремими головами ОТГ, що відбулася 13 травня.
9 шкільних автобусів для освітніх закладів області закуплять цьогоріч за кошти державної субвенції. У цьому числі один автобус, обладнаний місцями для дітей з особливими освітніми потребами.
«Ці автобуси, на які ви дали співфінансування, повинні до 1 вересня стати в стрій. А то ще й раніше. В цьому випадку ми не проводимо вже загальний тендер. Тепер – усе вам. Ви самі вибираєте, що вам треба. Аби діти були задоволені. Ми гроші вам відпускаємо. Все, працюйте. Якщо треба консультативна допомога, чи обмін досвідом, то звертайтеся», – наголосив Олександр Савченко.
Слід зауважити, що об’єднані територіальні громади, які цьогоріч отримають шкільний автобус, купуватимуть його самостійно. Раніше три роки поспіль це централізовано робило управління освіти, науки та молоді ОДА. Цього року постанова Кабінету Міністрів України передбачає передачу цих коштів органам місцевого самоврядування. Відповідно тендерні процедури вже проводитимуть представники ОТГ самостійно.
Сума співфінансування із місцевого бюджету повинна складати не менше як 10 %. Та в середньому місцеві бюджети забезпечили фінасування на рівні 35-ти відсотоків, і таким чином вдасться купити 9 транспортних засобів. В середньому ціна одного складає приблизно 1 млн
Загальна сума з державного бюджету, що надійшла в область 11 млн 982,5 тис. грн. Її спрямують на купівлю 8-ми звичайних шкільних автобусів для Маневицького району, Вишнівської, Городищенської, Заборольської, Іваничівської, Зимнівської, Поромівської об’єднаних територіальних громад та 1 автобуса, обладнаного для дітей з особливими освітніми потребами у Любомльську ОТГ.
«Сьогодні стояло питання щодо оптимізації мережі навчальних закладів, яка триває нині в окремих районах. Мова про тих, хто у цьому році створює опорні заклади та оптимізує навчальні заклади. Тому визначилися саме з цими об’єднаними громадами і одним районом, де багато дітей ще не в ОТГ», - прокоментувала начальник управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила Плахотна.
Довідково:
Нині парк шкільних автобусів області налічує 202 одиниці, що забезпечують підвезення до місця навчання та додому 12 298 учнів, з них:
- 85,0 % підвозяться шкільними автобусами (2017/18 н.р. – 81,5 %, 2016/17 н.р. – 76,9 %),
- 9,7 % – рейсовими автобусами, згідно з укладеними угодами (2017/18 н.р. – 12,2 %, 2016/17 н.р. – 15,8 %),
- 5,3 % – найманим, орендованим транспортом (2017/18 н.р. – 6,3 %, 2016/17 н.р. – 7,1 %).
За період 2016-2018 років придбано 70 шкільних автобусів, на загальну суму 115 593,1 тис. гривень, з них:
- 2016 рік – 35 шкільних автобусів (55 195,0 тис. гривень, у т.ч. з державного бюджету – 26 860,0 тис. гривень);
- 2017 рік – 24 шкільних автобуси (40 280,5 тис. гривень, у т.ч. з державного бюджету – 29 559,6 тис. гривень);
- 2018 рік – 11 шкільних автобусів (20 117,6 тис. гривень, у т.ч.з державного бюджету – 10 893,5 тис. гривень).
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Відповідне розпорядження про розподіл коштів підписав голова облдержадміністрації Олександр Савченко під час наради з окремими головами ОТГ, що відбулася 13 травня.
9 шкільних автобусів для освітніх закладів області закуплять цьогоріч за кошти державної субвенції. У цьому числі один автобус, обладнаний місцями для дітей з особливими освітніми потребами.
«Ці автобуси, на які ви дали співфінансування, повинні до 1 вересня стати в стрій. А то ще й раніше. В цьому випадку ми не проводимо вже загальний тендер. Тепер – усе вам. Ви самі вибираєте, що вам треба. Аби діти були задоволені. Ми гроші вам відпускаємо. Все, працюйте. Якщо треба консультативна допомога, чи обмін досвідом, то звертайтеся», – наголосив Олександр Савченко.
Слід зауважити, що об’єднані територіальні громади, які цьогоріч отримають шкільний автобус, купуватимуть його самостійно. Раніше три роки поспіль це централізовано робило управління освіти, науки та молоді ОДА. Цього року постанова Кабінету Міністрів України передбачає передачу цих коштів органам місцевого самоврядування. Відповідно тендерні процедури вже проводитимуть представники ОТГ самостійно.
Сума співфінансування із місцевого бюджету повинна складати не менше як 10 %. Та в середньому місцеві бюджети забезпечили фінасування на рівні 35-ти відсотоків, і таким чином вдасться купити 9 транспортних засобів. В середньому ціна одного складає приблизно 1 млн
Загальна сума з державного бюджету, що надійшла в область 11 млн 982,5 тис. грн. Її спрямують на купівлю 8-ми звичайних шкільних автобусів для Маневицького району, Вишнівської, Городищенської, Заборольської, Іваничівської, Зимнівської, Поромівської об’єднаних територіальних громад та 1 автобуса, обладнаного для дітей з особливими освітніми потребами у Любомльську ОТГ.
«Сьогодні стояло питання щодо оптимізації мережі навчальних закладів, яка триває нині в окремих районах. Мова про тих, хто у цьому році створює опорні заклади та оптимізує навчальні заклади. Тому визначилися саме з цими об’єднаними громадами і одним районом, де багато дітей ще не в ОТГ», - прокоментувала начальник управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила Плахотна.
Довідково:
Нині парк шкільних автобусів області налічує 202 одиниці, що забезпечують підвезення до місця навчання та додому 12 298 учнів, з них:
- 85,0 % підвозяться шкільними автобусами (2017/18 н.р. – 81,5 %, 2016/17 н.р. – 76,9 %),
- 9,7 % – рейсовими автобусами, згідно з укладеними угодами (2017/18 н.р. – 12,2 %, 2016/17 н.р. – 15,8 %),
- 5,3 % – найманим, орендованим транспортом (2017/18 н.р. – 6,3 %, 2016/17 н.р. – 7,1 %).
За період 2016-2018 років придбано 70 шкільних автобусів, на загальну суму 115 593,1 тис. гривень, з них:
- 2016 рік – 35 шкільних автобусів (55 195,0 тис. гривень, у т.ч. з державного бюджету – 26 860,0 тис. гривень);
- 2017 рік – 24 шкільних автобуси (40 280,5 тис. гривень, у т.ч. з державного бюджету – 29 559,6 тис. гривень);
- 2018 рік – 11 шкільних автобусів (20 117,6 тис. гривень, у т.ч.з державного бюджету – 10 893,5 тис. гривень).
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