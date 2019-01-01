Помер колишній міський голова Луцька

Петро Афанасьєв, який в 1980-х роках обіймав посаду міського голови Луцька.



Про це 16 травня у Facebook написав генеральний директор ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» Олександр Шараєв, пише видання "



«Пішов з життя Петро Іванович Афанасьев, колишній директор КРЗ та голова Луцької міської ради та міськвиконкому. Співчуваю дружині, Жанні Степанівні, членам родини», — повідомив він.



Довідка:



Народився в 1936 році в селі 1-ше Засейм’я Мантуровського району Курської області в сім’ї колгоспника.



Трудову діяльність розпочав у 1955 році колгоспником колгоспу «Ленінський шлях» Тимського району Курської області. Потім служив у рядах Радянської Армії, навчався у Львівському політехнічному інституті. Після його закінчення працював інженером по експлуатації Луцької автобази Львівського автотресту «Головльвівбуд», потім — інструктором промислового відділу Луцького міськкому партії, директором міжобласної контори зрідженого газу експериментального заводу комунального устаткування. В 1973 році був обраний заступником голови Луцької міської Ради народних депутатів. З 1975 року він очолював картонно-руберойдовий завод імені ХХVІ з’їзду КПРС.



З жовтня 1984 року по лютий 1987 року перебував на посаді голови Луцького міськвиконкому.



Нагороджений орденом «Знак Пошани» та медаллю «За доблесну працю. На ознаменування 100-річчя з дня народження Володимира Ілліча Леніна».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшов у вічність, який в 1980-х роках обіймав посаду міського голови Луцька.Про це 16 травня у Facebook написав генеральний директор ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», пише видання " Район.Луцьк ".«Пішов з життя Петро Іванович Афанасьев, колишній директор КРЗ та голова Луцької міської ради та міськвиконкому. Співчуваю дружині, Жанні Степанівні, членам родини», — повідомив він.Народився в 1936 році в селі 1-ше Засейм’я Мантуровського району Курської області в сім’ї колгоспника.Трудову діяльність розпочав у 1955 році колгоспником колгоспу «Ленінський шлях» Тимського району Курської області. Потім служив у рядах Радянської Армії, навчався у Львівському політехнічному інституті. Після його закінчення працював інженером по експлуатації Луцької автобази Львівського автотресту «Головльвівбуд», потім — інструктором промислового відділу Луцького міськкому партії, директором міжобласної контори зрідженого газу експериментального заводу комунального устаткування. В 1973 році був обраний заступником голови Луцької міської Ради народних депутатів. З 1975 року він очолював картонно-руберойдовий завод імені ХХVІ з’їзду КПРС.З жовтня 1984 року по лютий 1987 року перебував на посаді голови Луцького міськвиконкому.Нагороджений орденом «Знак Пошани» та медаллю «За доблесну працю. На ознаменування 100-річчя з дня народження Володимира Ілліча Леніна».

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