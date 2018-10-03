На Житомирщині пронісся смерч та «накрив» потужний град розміром з куряче яйце. ВІДЕО





Про це



Новоград-Волинським районом пронісся смерч та випав град розміром з куряче яйце.



Відео зі смерчем у селі Пилиповичі на своїй сторінці у Facebook виклала користувачка



Також, як поінформувала Руслана Ярмольчук, мешканка села Курчиця Новоград-Волинського району, у їхньому населеному пункті випав град розміром з куряче яйце.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у четвер, 16 травня, зафіксували аномальну погоду.Про це інформує 04141.com.ua.Новоград-Волинським районом пронісся смерч та випав град розміром з куряче яйце.Відео зі смерчем у селі Пилиповичі на своїй сторінці у Facebook виклала користувачка Natalia Nata Також, як поінформувала, мешканка села Курчиця Новоград-Волинського району, у їхньому населеному пункті випав град розміром з куряче яйце.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію