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На Житомирщині пронісся смерч та «накрив» потужний град розміром з куряче яйце. ВІДЕО

На Житомирщині пронісся смерч та «накрив» потужний град розміром з куряче яйце. ВІДЕО
У Волинській області у четвер, 16 травня, зафіксували аномальну погоду.

Про це інформує 04141.com.ua.

Новоград-Волинським районом пронісся смерч та випав град розміром з куряче яйце.

Відео зі смерчем у селі Пилиповичі на своїй сторінці у Facebook виклала користувачка Natalia Nata.

Також, як поінформувала Руслана Ярмольчук, мешканка села Курчиця Новоград-Волинського району, у їхньому населеному пункті випав град розміром з куряче яйце.




На Житомирщині пронісся смерч та «накрив» потужний град розміром з куряче яйце. ВІДЕО
На Житомирщині пронісся смерч та «накрив» потужний град розміром з куряче яйце. ВІДЕО

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Теги: смерч, град, Новоград-Волинський
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