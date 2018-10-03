На Житомирщині пронісся смерч та «накрив» потужний град розміром з куряче яйце. ВІДЕО
Сьогодні, 22:50
У Волинській області у четвер, 16 травня, зафіксували аномальну погоду.
Про це інформує 04141.com.ua.
Новоград-Волинським районом пронісся смерч та випав град розміром з куряче яйце.
Відео зі смерчем у селі Пилиповичі на своїй сторінці у Facebook виклала користувачка Natalia Nata.
Також, як поінформувала Руслана Ярмольчук, мешканка села Курчиця Новоград-Волинського району, у їхньому населеному пункті випав град розміром з куряче яйце.
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Про це інформує 04141.com.ua.
Новоград-Волинським районом пронісся смерч та випав град розміром з куряче яйце.
Відео зі смерчем у селі Пилиповичі на своїй сторінці у Facebook виклала користувачка Natalia Nata.
Також, як поінформувала Руслана Ярмольчук, мешканка села Курчиця Новоград-Волинського району, у їхньому населеному пункті випав град розміром з куряче яйце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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