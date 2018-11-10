Волинянам може затопити городи через сильні дощі





Це, у свою чергу, може призвести до затоплень сільськогосподарських угiдь, інформує ДСНС.



17-18 травня на рiчках басейнів Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області), Прип'ятi (Волинська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська області) вода може піднятися на 0,1 - 0,5 метра.



На рiчцi Стир, нижче Хрiнницького водосховища - на 0,2-0,8 метра, на окремих ділянках річок - подальше затоплення заплав, можливе часткове затоплення сільськогосподарських угiдь.

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