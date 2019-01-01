У Луцьку автомобіль влетів у паркан: деталі аварії
Сьогодні, 14:35
Луцьку водій не впорався з керуванням та врізався у паркан.
Деталі інциденту Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі птарульної поліції Волинської області.
Екіпаж патрульних отримав повідомлення про ДТП з потерпілими по вулиці Баранова 104.
Водій, керуючи автомобілем Mazda, не вибрав безпечну швидкість та не впорався із керуванням, внаслідок чого автомобіль влетів у паркан будинку.
Чоловік отримав тілесні ушкодження (попередній діагноз – забій шийних хребців) та був госпіталізований до Луцької міської клінічної лікарні.
21-річний пасажир не постраждав.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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Деталі інциденту Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі птарульної поліції Волинської області.
Екіпаж патрульних отримав повідомлення про ДТП з потерпілими по вулиці Баранова 104.
Водій, керуючи автомобілем Mazda, не вибрав безпечну швидкість та не впорався із керуванням, внаслідок чого автомобіль влетів у паркан будинку.
Чоловік отримав тілесні ушкодження (попередній діагноз – забій шийних хребців) та був госпіталізований до Луцької міської клінічної лікарні.
21-річний пасажир не постраждав.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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