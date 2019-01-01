У Луцьку автомобіль влетів у паркан: деталі аварії





Деталі інциденту Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі птарульної поліції Волинської області.



Екіпаж патрульних отримав повідомлення про ДТП з потерпілими по вулиці Баранова 104.



Водій, керуючи автомобілем Mazda, не вибрав безпечну швидкість та не впорався із керуванням, внаслідок чого автомобіль влетів у паркан будинку.



Чоловік отримав тілесні ушкодження (попередній діагноз – забій шийних хребців) та був госпіталізований до Луцької міської клінічної лікарні.



21-річний пасажир не постраждав.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьку водій не впорався з керуванням та врізався у паркан.Деталі інцидентуповідомили у прес-службі птарульної поліції Волинської області.Екіпаж патрульних отримав повідомлення про ДТП з потерпілими по вулиці Баранова 104.Водій, керуючи автомобілем Mazda, не вибрав безпечну швидкість та не впорався із керуванням, внаслідок чого автомобіль влетів у паркан будинку.Чоловік отримав тілесні ушкодження (попередній діагноз – забій шийних хребців) та був госпіталізований до Луцької міської клінічної лікарні.21-річний пасажир не постраждав.На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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