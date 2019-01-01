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У Луцьку автомобіль влетів у паркан: деталі аварії

У Луцьку автомобіль влетів у паркан: деталі аварії
Луцьку водій не впорався з керуванням та врізався у паркан.

Деталі інциденту Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі птарульної поліції Волинської області.

Екіпаж патрульних отримав повідомлення про ДТП з потерпілими по вулиці Баранова 104.

Водій, керуючи автомобілем Mazda, не вибрав безпечну швидкість та не впорався із керуванням, внаслідок чого автомобіль влетів у паркан будинку.

Чоловік отримав тілесні ушкодження (попередній діагноз – забій шийних хребців) та був госпіталізований до Луцької міської клінічної лікарні.

21-річний пасажир не постраждав.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

У Луцьку автомобіль влетів у паркан: деталі аварії

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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