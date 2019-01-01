Прогноз погоди у Луцьку на суботу, 18 травня
Сьогодні, 20:00
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами.
Увечері йтиме дощ із грозою, – пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів Цельсія.
Вітер східний, до трьох метрів за секунду.
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Увечері йтиме дощ із грозою, – пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів Цельсія.
Вітер східний, до трьох метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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