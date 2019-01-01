вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прогноз погоди у Луцьку на суботу, 18 травня

Прогноз погоди у Луцьку на суботу, 18 травня
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами.

Увечері йтиме дощ із грозою, – пише Sinoptik.

Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів Цельсія.

Вітер східний, до трьох метрів за секунду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прогноз погоди у Луцьку на суботу, 18 травня
Сьогодні, 20:00
Ковельчанка здобула «золото» міжнародного турніру з вільної боротьби
Сьогодні, 19:39
Дівчина з Волині збрехала поліції
Сьогодні, 19:14
Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини
Сьогодні, 18:49
У Луцьку муніципали знесли незаконно встановлені халабуди
Сьогодні, 18:23
Схожі новини
Погода у Луцьку на понеділок, 13 травня Погода у Луцьку на понеділок, 13 травня
12 травень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 травня Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 травня
06 травень, 20:00
Готуйте парасолі: якою буде погода у Луцьку 6 травня Готуйте парасолі: якою буде погода у Луцьку 6 травня
05 травень, 19:00
Беріть з собою парасолі: якою буде погода у Луцьку 30 квітня Беріть з собою парасолі: якою буде погода у Луцьку 30 квітня
29 квітень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прогноз погоди у Луцьку на суботу, 18 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Ковельчанка здобула «золото» міжнародного турніру з вільної боротьби
Сьогодні, 19:39
 0
Дівчина з Волині збрехала поліції
Сьогодні, 19:14
 0
Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини
Сьогодні, 18:49
 0
У Луцьку муніципали знесли незаконно встановлені халабуди
Сьогодні, 18:23
 0
Медіа
відео
1/8