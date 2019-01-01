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У «ПортCity» відбудеться вечірка для дітей «Галопом по Фіглі»*

У «ПортCity» відбудеться вечірка для дітей «Галопом по Фіглі»*
24 травня о 17:00 відбудеться вечірка для дітей у ДРЦ FigliMigli, що на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».

На вечірці на дітей чекає:

- Дискотека від діджея;
- Велике метафан шоу;
- Веселі аніматори;
- Розваги з Дракошою;
- Безліч конкурсів з подарунками;

А також, у вартість квитка входять безлімітні розваги в ігровій зоні та зоні «Світ майбутнього».

Вечірка буде проходити у віртуальній зоні «Світ майбутнього» з 17:00 до 19:00. Вхід тільки для дітей.

Вартість входу – 120 гривень.

Квитки на дискотеку «Галопом по Фіглі» вже чекають Вас на касі ДРЦ «FigliMigli».

Поспішіть! Кількість квитків обмежена.

Деталі за телефоном: 067 334 50 87.
У «ПортCity» відбудеться вечірка для дітей «Галопом по Фіглі»*

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Теги: ПортCity
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