У «ПортCity» відбудеться вечірка для дітей «Галопом по Фіглі»*

24 травня о 17:00 відбудеться вечірка для дітей у ДРЦ FigliMigli, що на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».На вечірці на дітей чекає:- Дискотека від діджея;- Велике метафан шоу;- Веселі аніматори;- Розваги з Дракошою;- Безліч конкурсів з подарунками;А також, у вартість квитка входять безлімітні розваги в ігровій зоні та зоні «Світ майбутнього».Вечірка буде проходити у віртуальній зоні «Світ майбутнього» з 17:00 до 19:00. Вхід тільки для дітей.Вартість входу – 120 гривень.Квитки на дискотеку «Галопом по Фіглі» вже чекають Вас на касі ДРЦ «FigliMigli».Поспішіть! Кількість квитків обмежена.Деталі за телефоном: 067 334 50 87.