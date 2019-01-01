У «ПортCity» відбудеться вечірка для дітей «Галопом по Фіглі»*
Сьогодні, 11:27
24 травня о 17:00 відбудеться вечірка для дітей у ДРЦ FigliMigli, що на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».
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На вечірці на дітей чекає:
- Дискотека від діджея;
- Велике метафан шоу;
- Веселі аніматори;
- Розваги з Дракошою;
- Безліч конкурсів з подарунками;
А також, у вартість квитка входять безлімітні розваги в ігровій зоні та зоні «Світ майбутнього».
⠀
Вечірка буде проходити у віртуальній зоні «Світ майбутнього» з 17:00 до 19:00. Вхід тільки для дітей.
⠀
Вартість входу – 120 гривень.
⠀
Квитки на дискотеку «Галопом по Фіглі» вже чекають Вас на касі ДРЦ «FigliMigli».
⠀
Поспішіть! Кількість квитків обмежена.
Деталі за телефоном: 067 334 50 87.
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⠀
На вечірці на дітей чекає:
- Дискотека від діджея;
- Велике метафан шоу;
- Веселі аніматори;
- Розваги з Дракошою;
- Безліч конкурсів з подарунками;
А також, у вартість квитка входять безлімітні розваги в ігровій зоні та зоні «Світ майбутнього».
⠀
Вечірка буде проходити у віртуальній зоні «Світ майбутнього» з 17:00 до 19:00. Вхід тільки для дітей.
⠀
Вартість входу – 120 гривень.
⠀
Квитки на дискотеку «Галопом по Фіглі» вже чекають Вас на касі ДРЦ «FigliMigli».
⠀
Поспішіть! Кількість квитків обмежена.
Деталі за телефоном: 067 334 50 87.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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